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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:48
IMPRINTER написав:zzzzzz
у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
Я по таврике попала с сейфом. Так как-то хитро сделано: заставна вартість ключів кажется идёт в 7-ю очередь, а не використана орендна плата - в 4-ю. Или наоборот, я уже даже просто забыла и смирилась
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:14
ruvex написав:
Подобного не нашел.
Тот текст с выписки по карте Уни.
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