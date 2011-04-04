Кто-то любит банки.
А кто-то - их просто пользует. Без любви )
У каждого свой подход
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:45
Кто-то любит банки.
А кто-то - их просто пользует. Без любви )
У каждого свой подход
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Мне не понятно почему регулятор возбуждается от наглости ряда банков на тарифы, которые они поставили для СЭП.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:27
Это же не наказание, это просто проверка, ну по дружески, ну шобы лучше знать своего клиента.
Ну вот када лучший ваш друг вдруг под утро звонит вам шобы узнать как ты себя чуствуешь после совместной попойки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:28
такой вопрос, лазил по сайтам в поисках хороших ставок, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, может кто-то сталкивался, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Шановне панство, тут така байка.
один патріот втік з Криму в 14.
там мав вклад в бегемоті тисяч 30 грн
каже що рахунок в нього заблокований
а тим що лишились під братами виплатили.
є шанс добратись до непосильнонажитого?
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:13
чтоб стать бесплатно членом а-клуба вам надо платить
5 500 грн. ежегодно
+ 500 грн. ежемесячно (либо поддерживать остатки в альфе от 50 000 долл. по счетам)
для людей, которые пользуются вип-депозитами им пох индивидуальные это условия по депо или нет ввиду того0 что на депо там держат суммы в разы превышающие вонючие 200 к грн. ... это тока у нищебродов про фонд сразу вопросы - гарантируется или не гарантируется ...
ну а так это никакие не индивидуальные условия .. это публичные условия только для определенного сегмента клиентов ... как для пенсионеров, для зарплатников и т.д. - для богатых
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:27
Banderlog такие депозиты россия возвращала крымчанам
Кешбечные карты!
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:34
такие депозиты крымчане получали дважды ... и тут и там ...
точно так же как ОРДЛО получает две пенсии - тут и там
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Pig Lives Matter
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