Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Фігурантам справи оголошено підозру за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.218-1 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у доведенні банку до неплатоспроможності - умисних діях із корисливих мотивів, вчинених пов’язаними з банком особами за попередньою змовою, що призвели до віднесення установи до категорії неплатоспроможних і завдали значних збитків кредиторам.
Т.е. имущество у физиков от АО, конечно, отвязано и поэтому не идёт в уплату по долгам АО. Но за личные действия есть и другая ответственность.
Якщо у Трампа нічого не вийде з митами, реіндустріалізацією та зниженням дефіциту бюджету США з 6,6% до 2-3% ВВП, а також не вдасться кардинально уповільнити зростання держборгу США і вартість його обслуговування, я даю приблизно більше 50% ймовірності, що в 2028 році напередодні виборів Трамп може ініціювати реструктуризацію
Він такий, він зможе. Інший на його місці просто не наважиться (може це і є його історична місія?)
Хоча не виключено, що це може статися раніше.
І тоді світ точно опиниться у реальності нової світової фінансової системи.
Адже зараз вимальовується наступна реальність: з одного боку поява цифрового юаня та глобальної системи розрахунків у ньому, а з іншого – usdt, тобто стейблкоіни в доларі, які спираються на .... трежеріс, створюючи ілюзію наднадійності.
Загалом, настає час максимум середньострокових операцій із трежерями (це якщо до погашення тримати).
Максимум – до 2 років.
Тривожно за резерви НБУ, які, в основному, у трежеріс. Хоча це зараз для нас проблема десятого порядку.