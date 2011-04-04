Додано: Сер 13 сер, 2025 02:31

M-Audio написав: Hotab написав: До чого тут «оптимізація», коли ти зп отримуєш в крипті, і тут не про оптимізацію, а про злочин. У вигляді обкрадання держави. До чого тут «оптимізація», коли ти зп отримуєш в крипті, і тут не про оптимізацію, а про злочин. У вигляді обкрадання держави. Ніколи не розумів тих, хто прирівнює спроби залишити більше заробленого собі, а не віддати державі (тобто переважно - незрозуміло кому) -- до крадіжки.

За моїми спостереженнями крадіжкою це називають лише ті, хто сам на ці гроші претендував би, якби їх не вдалося "оптимізувати", тобто чиновники та бюджетники. А для всіх інших захист своєї власності від від'єму на чиюсь користь -- це цілком природне явище.

Ніколи не розумів тих, хто прирівнює спроби залишити більшесобі, а не віддати державі (тобто переважно - незрозуміло кому) -- до крадіжки.За моїми спостереженнями крадіжкою це називають лише ті, хто сам на ці гроші претендував би, якби їх не вдалося "оптимізувати", тобто чиновники та бюджетники. А для всіх інших захиствласності від від'єму на чиюсь користь -- це цілком природне явище.

Тут скоріше конфлікт азійської культури проти західноїАбо найманого працівника та підприємця.Найманий працівник, у т.ч. бюджетник чи Хотаб, який любить побазікати про сплату податків іншими, насправді не займається сплатою податків. Він шукає собі роботу, на яку він може влаштуватися як найманий працівник за більшу платню, і де за нього будуть платити які треба податки. На розмір сплачених податків він при цьому ніяк не впливає, як пересічний рабсіянин не впливає ні на що, але вимагає від інших бути такими ж справними рабами, як він сам, любити путіна, расєю, платити все що сказало начальство і т.п. Іде на СВО за більшим баблом, і качає права перед тими, хто не пішов, бо він хєрой і родіну захищав. І податків типу платить купу, бо в нього ЗП велика, хоча в реалі він лише чужі податки проїдає.Таким чином, найманий працівник чи бюджетник хоче, шоб податки платили всі, і якнайбільше, бо сподівається, що з тих податків йому теж щось перепаде, хоча б у вигляді банальної пенсії чи військового захисту. І відчуває свою меншовартість, коли хтось платить менше (тобто в когось забирають менше ніж у нього, і йому за це обідно).В той час підприємець, чи бізнесмен, який сам реально заробляє гроші, а не отримує їх від когось у вигляді зарплати, дивиться на життя зовсім інакше. Для нього податки - це не доходи, які платять на його користь інші, а витрати, які він віддає іншим сам. І він, звісно, хоче, щоб податків сплачувалось якнайменше. І не тільки ним самим, а й іншими людьми, партнерами, клієнтами і т.п. В ідеалі лише необхідний мінімум. Який, бажано, він встановив би сам, бо ця людина звикла до власного планування та прийняття рішень, а не питати в Міндічів з Єрмаками, скільки сьогодні грошей їм треба віддати.Чиновники ж дивляться на бізнес, як на дійну корову (джерело ресурсів, які мають ДЕСЬ ТАМ САМІ здобувати гроші, і віддавати чиновнику), на бюджетників - як на свою рабслугу (я вас годую, я ваш хазяїн), а на решту найманих працівників, АКА простий нарід, як на паству (намагаються ними командувати, але з опаскою - бо ті теж можуть на вили підняти. Окрім того останніх годує бізнес, а не чиновники).А коли наймані працівники вважають, що їхній роботодавець ЇХ обкрадає, то це комунізм... з усіма належними висновками.Якось так