Hotab написав:...держава не вміє проконтролювати доходи і витрати пана Ями
А чо та держава пхає носа у особисті статки свого громодянина? Громадянин дозволив їй там копирсатися, чи держава сама (через парламент) собі це дозволила, протягнувши відповідні закони?...ну а потім -- революція, але краще звичайна соціальна комуна типу північних країн (половина з них -- це королівства )... Таки треба прочитати Капітал, і навіть не вивчати політекономію
Hotab написав:І йому незрозуміло , чому Яма по всім цим пунктам платить нулі? І ці нулі не тому, що він з голоду пухне, а тому що слабка держава не вміє проконтролювати доходи і витрати пана Ями. То в який бік пан moveton хоче коректувати державу?? Щоб Ямам ще і молоко за шкідливість наливали безкоштовно?
Тут ошибка уже в посыле, что главная проблема, что государство недостаточно сильно. Отсюда и недостаток фантазии в вариантах что стоит поменять. А ведь они очевидны, если вспомнить, что кроме силового забирания может быть ещё вариант "добровольно принесёт". Для этого надо всего лишь, чтобы государство выполняло свой собственный закон о защите прав потребителей и действительно оказывало своим гражданам услуги, которые хочет конкретный гражданин, а не навязывало те, что само считает нужным. И тогда, как показывает опыт миллионов успешных коммерческих компаний, клиент прибежит сам и деньги отдаст без всякой специальной налоговой и слежки, что на содержании этой самой налоговой позволяет не хило сэкономить.
Да, это сильно сложнее, чем силой забрать и поделить. Но ведь сыр-бор отделиться от СССР 34 года назад был в том числе и в том, чтобы начать считать граждан свободными людьми со своими мозгами, а не стадом, которому запрещено думать и оно должно делать придуманное государством? Врали, конечно, но лозунги такие были.
Hotab написав:Про всякі там ПДВ мірятись не будемо, хто там знає хто де купує корзину з їдлом . Але з інформації пана Ями, що він смарта загазував і навіть не вписував той газ в техпаспорт, техніку і шмотки він купує або за кордоном або у сірих (зі словами «всі укр.офіційні магазини окуіли, у них все дорого) то можна уявити,,де він заправляється (на сірих безакцизках) і купляє їжу.
То що, Яма (мова не про нього, а всіх подібних мудаків) паразитує на чесних платниках податків, чи ні???
Ну тут просто по-определению термина "паразит". В списке ни одного пункта, где он что-то отбирает непосредственно у "чесних платниках податків". Так что нет, не паразитирует. Терпеть, вроде, можно, но может и не правильно это и нужно заставить, чтобы начал.
Hotab написав:Хотаб сплачує більше 1куєвро ПДФО , ще кілька сот євро ВЗ ... чому Яма по всім цим пунктам платить нулі?
Навіщо ви це все понаписали? Що незрозуміло було в словах "цікаво було б розібрати інший варіант..." Тобто прийняти не ваше реальне співвідношення цифр (яке до того ж ніхто достеменно не знає), а умовне, але цілком реалістичне, хоча, може і не за участі названих персонажів. Ви вже, здається, втретє перекручуєте первісний сенс, відкидаєте все, на що у вас немає відповіді, додаєте від себе щось, на що у вас відповідей багато, і з оцим всім сперечаєтесь. Вірю, що себе ви у своїй правоті цілком переконали.
цікаво було б розібрати інший варіант..." Тобто прийняти не ваше реальне співвідношення цифр (яке до того ж ніхто достеменно не знає), а умовне, але цілком реалістичне, хоча, може і не за участі названих персонажів.
Ну так може тоді і називати потрібно якихось «інших персонажів», або видумані нік-нейми?? Може ті інші персонажі, з тим іншим співвідношенням, і мовчали б на умовного yama)) . Може учасники дискусії, які не засуджують пана yama і мають саме оте співвідношенням, тому їх влаштовує)) )
відкидаєте все, на що у вас немає відповіді,
Які відповіді вам не вдалось знайти?
В списке ни одного пункта, где он что-то отбирает непосредственно у "чесних платниках податків".
Це лише тому, що вам досі не вдалось усвідомити, що гроші у держави взялись лише від тих, хто їй заплатив у вигляді податків і зборів. Тобто умовний yama залазить в кишеню саме їм, безкоштовно користуючись тим, що вони профінансували. Більше того, у випадку, коли грошей потрібно раптом набагато більше, ніж є (напад на державу та необхідність фінансувати оборону) , то держава знову ж таки через свою слабкість не може примусити пана yama почати нарешті платити податки, то вона бере ще більше з тих, хто податки платить. Тобто тут безпосередня відповідальність (як мінімум моральна) пана yama перед тими, хто платить справно. І на чиїх шиях він паразитує.
Щодо раніше піднятої теми: шахрайство з банківськими картками на ОЛХ. Ще одна спроба «купити» у мене , вирішив пройти трохи довше , подивитись що буде далі. Результат. У шахрая все таки нема даних про наявність відсутність карток і грошей на них. Він запропонував на вибір Райф, ощад і укрексім. Я йому дав номер ощадівської. Він згенерував посилання , і прислав мені зі словами «це електронний чек». Я не переходив, почав його розводити на спілкування, він сказав що там має відкритись отаке. І необхідно натиснути кнопку «отримати» Далі я не пішов, бо зі смартфона. Може з компа і перейшов би подивитись що далі.
Повідомлення на теплу лінію ощаду нічого не дало, сказали «йди в кіберполіцію»
URL безпалівний))) Думаю, якщо натиснути на кнопку, перейде на фішингову сторінку, що копіює ІБ, щоб ви ввели логін/пароль і потім код двофакторної авторизації якщо є. Одночасно з тим вже в ваш реальний акаунт з цими даними логіниться шахрай.
Hotab написав:Які відповіді вам не вдалось знайти?
Ну можна почати з отого останнього запитання про те, хто кого обкрадає в тій уявній ситуації з податками. Замість щоб розповідати про неіснуючих персонажів і неправильно обрані нікнейми, просто оцінити запропоновану ситуацію і дати відповідь. В рамках приходу до тями, так би мовити.
Hotab написав:Звісно що несплата податків це крадіжка!!
Звісно ні.
Hotab написав:За кордоном взагалі позиціонується це так: якщо я плачу, а ви ні, то ви крадете саме у мене! Я оплачую вашу безпеку. Держава «своє» ( для свого функціонування ) все одно візьме.
За кордоном бюрократи успішно промили мізки населенню. Там коли почнеться війна, рядові жителі і не протестуватимуть, коли так само їхні тцк почнуть порушувать права людей. Зомбі.
Hotab написав:Вчитель вчить ваших дітей, нянька в садку витирає дупу меншому. Опер розкриває вбивства і згвалтування. Пожежник тушить наслідки прильотів.. Піротехнік знешкоджує нерозірвані боєприпаси і залишки вибухівки серед багатоповерхівок.
Це все платне, бо я особисто обираю постачальника послуг і плачу за них індивідуально, в державних не нуждаюсь. А державні послуги як апарату насилля мені не потрібні.
Взагалі вам тут люди нормально розписали адекватну позицію. "Увікніть" голову і почитайте.
Hotab написав:До чого тут «оптимізація», коли ти зп отримуєш в крипті, і тут не про оптимізацію, а про злочин. У вигляді обкрадання держави.
Ніколи не розумів тих, хто прирівнює спроби залишити більше заробленого собі, а не віддати державі (тобто переважно - незрозуміло кому) -- до крадіжки. За моїми спостереженнями крадіжкою це називають лише ті, хто сам на ці гроші претендував би, якби їх не вдалося "оптимізувати", тобто чиновники та бюджетники. А для всіх інших захист своєї власності від від'єму на чиюсь користь -- це цілком природне явище.
Тут скоріше конфлікт азійської культури проти західної Або найманого працівника та підприємця.
Найманий працівник, у т.ч. бюджетник чи Хотаб, який любить побазікати про сплату податків іншими, насправді не займається сплатою податків. Він шукає собі роботу, на яку він може влаштуватися як найманий працівник за більшу платню, і де за нього будуть платити які треба податки. На розмір сплачених податків він при цьому ніяк не впливає, як пересічний рабсіянин не впливає ні на що, але вимагає від інших бути такими ж справними рабами, як він сам, любити путіна, расєю, платити все що сказало начальство і т.п. Іде на СВО за більшим баблом, і качає права перед тими, хто не пішов, бо він хєрой і родіну захищав. І податків типу платить купу, бо в нього ЗП велика, хоча в реалі він лише чужі податки проїдає. Таким чином, найманий працівник чи бюджетник хоче, шоб податки платили всі, і якнайбільше, бо сподівається, що з тих податків йому теж щось перепаде, хоча б у вигляді банальної пенсії чи військового захисту. І відчуває свою меншовартість, коли хтось платить менше (тобто в когось забирають менше ніж у нього, і йому за це обідно).
В той час підприємець, чи бізнесмен, який сам реально заробляє гроші, а не отримує їх від когось у вигляді зарплати, дивиться на життя зовсім інакше. Для нього податки - це не доходи, які платять на його користь інші, а витрати, які він віддає іншим сам. І він, звісно, хоче, щоб податків сплачувалось якнайменше. І не тільки ним самим, а й іншими людьми, партнерами, клієнтами і т.п. В ідеалі лише необхідний мінімум. Який, бажано, він встановив би сам, бо ця людина звикла до власного планування та прийняття рішень, а не питати в Міндічів з Єрмаками, скільки сьогодні грошей їм треба віддати.
Чиновники ж дивляться на бізнес, як на дійну корову (джерело ресурсів, які мають ДЕСЬ ТАМ САМІ здобувати гроші, і віддавати чиновнику), на бюджетників - як на свою рабслугу (я вас годую, я ваш хазяїн), а на решту найманих працівників, АКА простий нарід, як на паству (намагаються ними командувати, але з опаскою - бо ті теж можуть на вили підняти. Окрім того останніх годує бізнес, а не чиновники).
А коли наймані працівники вважають, що їхній роботодавець ЇХ обкрадає, то це комунізм... з усіма належними висновками.
sergey_sryvkin написав:В той час підприємець, чи бізнесмен, який сам реально заробляє гроші, а не отримує їх від когось у вигляді зарплати, дивиться на життя зовсім інакше. Для нього податки - це не доходи, які платять на його користь інші, а витрати, які він віддає іншим сам. І він, звісно, хоче, щоб податків сплачувалось якнайменше.
Именно по такому принципу разделения не соглашусь. Зарплата ничем не менее реальный заработок, чем от предпринимательской деятельности. И вообще не пойми кто есть кто по таким признакам. Ну вот я типовой ИТ ФЛП, долговременно работающий на одного заказчика. По форме я бизнесмен, по сути на зарплате с праздниками и отпусками. Куда меня?
Мне кажется, что борьба куда более различимых систем: уплаты налогов агентами и самими получателями доходов. В первом случае и от уплаты не отвертишься и денег не так жалко потому, что их и не видишь (зачастую и не знаешь сколько там заплатил) и, раз уж такое дело, приятнее поразглагольствовать, что ты высоконужный (только не признаваться, что госчиновникам), раз платишь много налогов, а не то, что ниасилил избежать их уплаты.
Во втором случае за деньги успеваешь подержаться и для уплаты нужно совершить сознательные действия. И вот тут уже у самого большого патриота могут возникнуть мысли даже просто пойти по пути наименьшего сопротивления и не платить. А по какой форме получает доход - какая разница? Американский рабочий обычно на зарплате, но при этом хотя бы за себя налоги платит самостоятельно и поэтому у него тоже возникают мысли, что может как-то можно платить поменьше и если платишь, то интересно хоть за что. Поэтому в мелком американском городе каждый видит сколько он лично тратит на хотя бы свой город и совместно могут решить, что им не по карману и излишне содержать целого полицейского и поэтому пусть будет один полицейский на два города и каждый из них ему платит половину зарплаты. Это не формальное законодательное разрешение, а пример из реальной практики. Хотя казалось бы лень человеческая везде одинаковая и поэтому все должны быть обречены на организацию в виде стада, которое кто-то принудительно стрижёт и решает за стадо что ему лучше.