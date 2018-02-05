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Домашняя солнечная
электростанция

Домашняя солнечная электростанция
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:27

Домашняя солнечная электростанция

Как можно производить элекроэнергию в домашних условиях?
Выгодно ли это? Сколько надо вложить и сколько можно получить на выходе?

Об этом и не только - статья нашего автора Валентины Червоножки

"Домашняя солнечная электростанция".

Интересно, а у наших форумчан случайно нет дома чего-то подобного? Возможно, кто-то захочет поделиться личным опытом? Было бы крайне любопытно!
Редактор форума
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Експерт
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:34

Re: Домашняя солнечная электростанция

  Редактор форума написав:Интересно, а у наших форумчан случайно нет дома чего-то подобного? Возможно, кто-то захочет поделиться личным опытом?

Есть панели но загородный дом к Зеленому Тарифу не подключили так как в Облэнерго не подключен напрямую а через посредника(( Пришлось панели прикрутить к грид - инвертору.. пока светит солнце они напрямую гонят энергию в домашнюю сеть..хоть какая то польза..Зато выработалась привычка утюги и стиралку включать в солнечный день).Судя по платежкам где то 30% экономии есть
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:10

Re: Домашняя солнечная электростанция

Уважно почитав , згадав дещо і перевірив - як воно зараз ...
Як завжди - фактично перебільшені доходи та занижені витрати .
Наприклад реально монтаж системи буде до 30 % вартості . Плюс якщо китайські панелі - то вони і служитимуть менше німецьких чи американських - але у тих і ціна значно вища . Не враховуються форсмажори ( а вони за тривалий час будуть ) - типу блискавки , граду чи вітру - які щось пошкодять . Тобто строк окупності зростає ... В системі зі статті немає аккумуляторів - тобто при відсутності електрики та сонця - електрики таки не буде взагалі . Тобто якщо на автономність ще розраховувати - то вартість і строк окупності виросте ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:48

Re: Домашняя солнечная электростанция

  Puente написав:. В системі зі статті немає аккумуляторів - тобто при відсутності електрики та сонця - електрики таки не буде взагалі . Тобто якщо на автономність ще розраховувати - то вартість і строк окупності виросте ...

А дорого... если надо не автономность а окупаемость то только сетевая станция...АКБ они имеют 500-1000 циклов заряд/разряд.. зависимости от глубины разряда.. через 2-3 года выкинете и поставите новые.. а это деньги..
100Ватт панелька (за 2500 -2700 грн штука) летом в солнечный день до 1кВт может выдать за день в месяц до 25-30Квт.. Вот и сравните с платежкой своей за свет сколько % экономия.. 30кВт *1,7 грн = 21 грн/месяц 2500 грн стоимость /51 = 50 месяцев или 4 года.. по факту зимой сейчас у меня панель почти ничего почти не дает так что смело * 2 = 8 лет панель окупаемость.. + тысячи 3 сам грид - инвертор .. 10-12 лет при нынешней цене... но цена за это время точно вырастет так что окупите немного быстрее.. срок работы панели 25 лет...
А вот с АКБ в системе не окупите никогда ибо АКБ тут дорогой расходник ... зато автономность будет).
PS Для меня например важно даже не это а то что в розетке постоянно не 220 а 180 -/+ было.. а это портило компрессор холодильника.. он еле запускался с натугой так.. а как подключил панель через грид - инвертор то напряжение на 220 выровнялось... видимо панель "долила" в сеть напряжение которого не хватало в линии.. хотя ночью все по старому((
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:30

Re: Домашняя солнечная электростанция

  Джон написав:в розетке постоянно не 220 а 180 -/+ было

так мож какой стабилизатор поставить? Мож даже тока на холодильник и телик

И мож таки аккум добавить +3х-зонный счетчик для подзарядки аккума длииинными зимними ночами :)
12 домашних накопителей энергии

ПС. И рентабельность/окупаемость лучше считать в долларах. Т.к. вся эта инфраструктура в уе будет тока дешеветь, а вот курс грн. наврядли будет расти :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 03:47

Re: Домашняя солнечная электростанция

  clientage написав:так мож какой стабилизатор поставить? Мож даже тока на холодильник и телик

И мож таки аккум добавить +3х-зонный счетчик для подзарядки аккума длииинными зимними ночами

Можно но только панели купил раньше... а вот счетчик нельзя.. современные счетчики "сволочи" редкостные)..не скажу про все, но то что мне попалось... в общем штука такая- если панель через инвертор вырабатывает в сеть больше тока чем потребляет квартира.. ну вот днем например никого нет холодильник не работает.. то ток идет в общую сеть.. старый счетчик в сеть не отматывал он просто стоял на месте...а ток шел в сеть даром. Но это мелочь.. новый счетчик, то что излишки идут в домовую сеть СЧИТАЕТ и ПЛЮСУЕТ как ПОТРЕБЛЕННЫЕ...выходит я ничего не потребил а панель за день пару киловатт нагенерировала в домовую сеть на халяву, а паразит счетчик это мне ДОПЛЮСОВАЛ как потребленные и вуаля + к счету за свет((. Так что с современным счетчиком надо быть осторожным. Они хитрые.. там пофиг куда ток идет к вам или от вс.. они все равно вам надбавят все это как потребленное((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 04:39

  Джон написав:
  clientage написав:так мож какой стабилизатор поставить? Мож даже тока на холодильник и телик

И мож таки аккум добавить +3х-зонный счетчик для подзарядки аккума длииинными зимними ночами

Можно но только панели купил раньше... а вот счетчик нельзя.. современные счетчики "сволочи" редкостные)..не скажу про все, но то что мне попалось... в общем штука такая- если панель через инвертор вырабатывает в сеть больше тока чем потребляет квартира.. ну вот днем например никого нет холодильник не работает.. то ток идет в общую сеть.. старый счетчик в сеть не отматывал он просто стоял на месте...а ток шел в сеть даром. Но это мелочь.. новый счетчик, то что излишки идут в домовую сеть СЧИТАЕТ и ПЛЮСУЕТ как ПОТРЕБЛЕННЫЕ...выходит я ничего не потребил а панель за день пару киловатт нагенерировала в домовую сеть на халяву, а паразит счетчик это мне ДОПЛЮСОВАЛ как потребленные и вуаля + к счету за свет((. Так что с современным счетчиком надо быть осторожным. Они хитрые.. там пофиг куда ток идет к вам или от вс.. они все равно вам надбавят все это как потребленное((.

Счетчик нужен специальный то
Щось мені з ТАС "щастить"
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