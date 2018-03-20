|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:52
Endendless Если частный дом + зеленый тариф то получите профит), если без тарифа то экономию. Если в квартире на балкон то получите минуса)), ну разве что балкон строго на юг выходит).
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:49
Re: Домашняя солнечная электростанция
на балконе 0.5-1 квт/день погоды не сделает
Додано: Сер 21 бер, 2018 01:23
Re: Домашняя солнечная электростанция
В месяц это 30 кВт..может кому то это поможет вписаться в субсидию по экономии..ну если было 110 а стало 80 например..но это частный случай...
Сейчас становиться актуально для дачных домов на лето... тащить свою ЛЭП, оформлять тех условия, платить за каждый киловатт по подключению.. своя СЭС даже с АКБ как то дешевле выйдет..а если еще и трансформатор покупать свой...
реклама
|