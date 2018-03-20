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Домашняя солнечная
электростанция

Домашняя солнечная электростанция
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:52

Endendless Если частный дом + зеленый тариф то получите профит), если без тарифа то экономию. Если в квартире на балкон то получите минуса)), ну разве что балкон строго на юг выходит).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:49

Re: Домашняя солнечная электростанция

на балконе 0.5-1 квт/день погоды не сделает
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 01:23

Re: Домашняя солнечная электростанция

  Vint написав:1 квт/день погоды не сделает

В месяц это 30 кВт..может кому то это поможет вписаться в субсидию по экономии..ну если было 110 а стало 80 например..но это частный случай...
Сейчас становиться актуально для дачных домов на лето... тащить свою ЛЭП, оформлять тех условия, платить за каждый киловатт по подключению.. своя СЭС даже с АКБ как то дешевле выйдет..а если еще и трансформатор покупать свой...
Джон
 
Повідомлень: 227
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<12
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