6 каверзных вопросов на собеседовании, которые любого застан

Додано: Пон 22 січ, 2018 13:34

По материалам Библиотеки "Главная мысль. Бизнес-книги в кратком изложении"Часто на собеседовании задают вопросы, которые застают нас врасплох или бьют по больным местам. Мы выделили шесть таких вопросов, ответы на которые лучше продумать заранее. Будет неприятно, если вопросы: «Каковы Ваши слабые стороны?» или «Что в Вашей работе не устраивало прежнего руководителя?» поставят вас в тупик. Гленн Шепард в своей книге «Как управлять проблемными сотрудниками» перечисляет 6 основных вопросов, которые интервьюеры обычно задают на собеседовании. Зная их, вы сможете лучше подготовиться.Будет лучше, если вы не только перечислите эти качества, но поясните, какой смысл вы в них складываете. Если вы говорите, что вы надежны, честны и трудолюбивы, поясните, что вы понимаете под честностью, надежностью и трудолюбием. Если вы, например, скажете, что за все десять лет трудового стажа не пропустил ни одного рабочего дня, то это хороший аргумент в пользу вашей надежности. А вот если последует ответ типа «Ну, вы просто можете на меня положиться», то такого соискателя работодатель скорее всего отправит в самый конец списка потенциальных кандидатов.Нам кажется, что если мы скажем все как есть, то не произведем на интервьюера должного впечатления. И мы начинаем выискивать готовые ответы из Интернета и многочисленных книжек-подсказок. В итоге получается нудно, несвязно и неубедительно. Разумные и честные ответы покажут, что вы реалистично оцениваете себя. И наоборот: если вы не можете дать ответ, то покажете, что у вас проблемы с самооценкой. Представьте кандидатку с настолько низкой самооценкой, что не может критиковать даже саму себя. А теперь представьте, что будет, если руководитель начнет критиковать ее за ошибки в работе. В ответ такая сотрудница каждый раз будет обижаться и плакать. Вряд ли ей будут рады в компании.Имейте в виду: критика руководителя показывает истинное лицо самого кандидата: он не признает авторитетов и как подросток продолжает с ними сражаться. Дело не в качествах руководителя: поработав в новой компании, такой сотрудник станет плохо отзываться и о новом начальнике. Делайте выводы.На этот вопрос практически все соискатели — от топ-менеджера до секретаря — отвечают стандартно: «Сменилось руководство (собственник). Они начали набирать новую команду (своих людей), а я уволился, потому что их стратегия не соответствует моей или мы не сошлись характерами с новым руководством». Озвучивая так называемые «правильные» ответы, вместо того чтобы рассказать, как было на самом деле, и отвечая формально, мы просто обедняем себя. Имейте в виду, что ваш ответ «Не сошлись характерами» без дальнейшего пояснения позволит интервьюеру думать, что вы не развиваете навыки общения, не умеете ладить с людьми.Ответ на этот вопрос покажет, насколько хорошо вы представляете, какая работа вам предстоит. Часто со стороны все кажется легким и увлекательным, хотя на самом деле это не так. Например, люди, мечтающие стать пожарными, буквально рвутся тушить огонь; однако немногие из них могут справиться со скукой между вызовами. Начальник пожарных маленького городка придумал отличный метод, как решить эту проблему. Он назначал собеседование на 8 часов утра, а начинал его только в 10 часов. Этот руководитель говорил, что если соискатель не может два часа ждать собеседования, то долгого ожидания вызова на пожар он точно не осилит. Покажите, что вы реально представляете, что вам предстоит, и готовы к этому.Удивительно, скольких людей этот вопрос ставит в тупик. Однако не забывайте: если вы не захотите потрудиться и сформулировать ответ, ваш потенциальный работодатель может подумать, что вы не будете стараться и после того, как получите работу.