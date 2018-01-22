6 каверзных вопросов на собеседовании, которые любого застан

В конце собеседования с соискателем Сергей Брин, сооснователь Google, всегда задает вопрос: «Я дам вам пять минут. Когда я вернусь, я хочу, чтобы вы объяснили мне нечто сложное, чего я еще не знаю. Вы можете рассказать о своем хобби, профессиональной проблеме или о какой-нибудь технической конструкции, главное, чтобы вы хорошо в этом разбирались
По материалам Библиотеки "Главная мысль. Бизнес-книги в кратком изложении"
Часто на собеседовании задают вопросы, которые застают нас врасплох или бьют по больным местам. Мы выделили шесть таких вопросов, ответы на которые лучше продумать заранее. Будет неприятно, если вопросы: «Каковы Ваши слабые стороны?» или «Что в Вашей работе не устраивало прежнего руководителя?» поставят вас в тупик. Гленн Шепард в своей книге «Как управлять проблемными сотрудниками» перечисляет 6 основных вопросов, которые интервьюеры обычно задают на собеседовании. Зная их, вы сможете лучше подготовиться.
Вопрос 1. В чем ваши сильные стороны?
Будет лучше, если вы не только перечислите эти качества, но поясните, какой смысл вы в них складываете. Если вы говорите, что вы надежны, честны и трудолюбивы, поясните, что вы понимаете под честностью, надежностью и трудолюбием. Если вы, например, скажете, что за все десять лет трудового стажа не пропустил ни одного рабочего дня, то это хороший аргумент в пользу вашей надежности. А вот если последует ответ типа «Ну, вы просто можете на меня положиться», то такого соискателя работодатель скорее всего отправит в самый конец списка потенциальных кандидатов.
Вопрос 2. Какие три вещи вы изменили бы в себе, если бы могли? или Каковы ваши слабые стороны?
Нам кажется, что если мы скажем все как есть, то не произведем на интервьюера должного впечатления. И мы начинаем выискивать готовые ответы из Интернета и многочисленных книжек-подсказок. В итоге получается нудно, несвязно и неубедительно. Разумные и честные ответы покажут, что вы реалистично оцениваете себя. И наоборот: если вы не можете дать ответ, то покажете, что у вас проблемы с самооценкой. Представьте кандидатку с настолько низкой самооценкой, что не может критиковать даже саму себя. А теперь представьте, что будет, если руководитель начнет критиковать ее за ошибки в работе. В ответ такая сотрудница каждый раз будет обижаться и плакать. Вряд ли ей будут рады в компании.
Вопрос 3. Чем плох ваш нынешний начальник?
Имейте в виду: критика руководителя показывает истинное лицо самого кандидата: он не признает авторитетов и как подросток продолжает с ними сражаться. Дело не в качествах руководителя: поработав в новой компании, такой сотрудник станет плохо отзываться и о новом начальнике. Делайте выводы.
Вопрос 4. Почему вы уходите с нынешней работы?
На этот вопрос практически все соискатели — от топ-менеджера до секретаря — отвечают стандартно: «Сменилось руководство (собственник). Они начали набирать новую команду (своих людей), а я уволился, потому что их стратегия не соответствует моей или мы не сошлись характерами с новым руководством». Озвучивая так называемые «правильные» ответы, вместо того чтобы рассказать, как было на самом деле, и отвечая формально, мы просто обедняем себя. Имейте в виду, что ваш ответ «Не сошлись характерами» без дальнейшего пояснения позволит интервьюеру думать, что вы не развиваете навыки общения, не умеете ладить с людьми.
Вопрос 5. Почему вы думаете, что мы вам подойдем?
Ответ на этот вопрос покажет, насколько хорошо вы представляете, какая работа вам предстоит. Часто со стороны все кажется легким и увлекательным, хотя на самом деле это не так. Например, люди, мечтающие стать пожарными, буквально рвутся тушить огонь; однако немногие из них могут справиться со скукой между вызовами. Начальник пожарных маленького городка придумал отличный метод, как решить эту проблему. Он назначал собеседование на 8 часов утра, а начинал его только в 10 часов. Этот руководитель говорил, что если соискатель не может два часа ждать собеседования, то долгого ожидания вызова на пожар он точно не осилит. Покажите, что вы реально представляете, что вам предстоит, и готовы к этому.
Вопрос 6. Почему вы думаете, что вы нам подойдете?
Удивительно, скольких людей этот вопрос ставит в тупик. Однако не забывайте: если вы не захотите потрудиться и сформулировать ответ, ваш потенциальный работодатель может подумать, что вы не будете стараться и после того, как получите работу.