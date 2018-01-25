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Иск на 1 млн грн ПриватБанку

Иск на 1 млн грн ПриватБанку
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:37

Иск на 1 млн грн ПриватБанку

У меня война 3я мировая против масонов.

Эти мрази издеваются надо мной каждый день.

В прошлом году покупал билет на Савичеву. Потом сделал возврат средств, 8 января. Проверял в Приват 24, средства не поступали, через 10 дней пишу в чат Банка, где деньги? Они подтвердили, что деньги не поступали. Я пишу в 3 компании Email, где деньги? 2 фирмы, говорят деньги отправляли. Сегодня захожу в Приват 24 опять жаловаться, мне оператор говорит, а вы проверьте свой счет. Проверяю, а там задним числом стоит моя сумма 2500 руб (1211 грн). Я сразу написал, что не может быть, я не слепой, вас хакнули, свяжите меня со службой безопасности, требовал этого 20 минут, в конце пишу мол, или свяжите меня со службой безопасности или я подам на вас иск в суд. Так вот. Уважаемые юристы и финансисты, нужна ваша помощь! Как подготовить иск в суд на Банк? Их хакнули, и хакеры подменили выписку счета. Есть доказательства от 17 января, оператор подтвердил, что деньги не поступали, у меня есть сохраненные переписки чатов. Я хочу потребовать от банка 1 млн грн за такие дела. Что писать в исковом заявлении?

Мои контакты: https://vk.com/jekaneostar

Skype: Neostarzp

Viber, telegram: 380992594302
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