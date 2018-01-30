Итоги: Энергетика 30.01.18

Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией в Венесуэле.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.10 Киева подешевели на $0,5 (0,72%) - до $68,96 за баррель.
На торгах в предыдущий день их цена упала на $1,06 (1,5%) и составляла $69,46 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль утром во вторник снизились на $0,7 (1,07%) - до $64,86 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $0,58 (0,88%) и составляла $65,56 за баррель.
Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января, и составило 759, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.
Недельный рост «был максимальным с марта, и всего 8 буровых отделяет нас от прошлогоднего рекорда, зафиксированного 11 августа», - отметил экономист по энергетике WTRG Economics Джеймс Уильямс.
Венесуэла «остается основным риском крупных перебоев в поставках», - полагает он.
«Если произойдет полная остановка экспорта нефти из Венесуэлы, ОПЕК увеличит производство для компенсации, но это займет месяц или больше, поэтому будет скачок цен до тех пор, пока на рынке не появятся другие поставщики», - заявил Дж.Уильямс.
Нефтяные фьючерсы завершили торги в понедельник с понижением от трехлетних максимумов, поскольку недельное увеличение числа буровых установок для нефти в США подтвердило ожидания продолжения внутреннего производства.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже мартовская нефть WTI упала на 58 центов, или на 0,9%, до $65,56 за баррель. Цены выросли в пятницу до максимума с декабря 2014 года.
Мартовская нефть Brent потеряла $1,06, или 1,5%, до $69,46 за баррель на бирже ICE Futures Europe.
По данным еженедельного отчета, опубликованного в пятницу компанией Baker Hughes Inc., за неделю, закончившуюся 19 января, количество нефтяных скважин в США выросло на 12 до 759, что является самым высоким числом с августа.
На прошлой неделе рост нефтяных выработок стал «самым большим с марта прошлого года, и активность бурения нефтяных скважин является самой высокой с 1 сентября», и число буровых установок меньше всего на 8 установок от прошлогоднего максимума 11 августа»,- сказал Джеймс Уильямс, экономист WTRG Economics.
В этом году цены на нефть достигли трехлетних максимумов в связи с сильным спросом, геополитическими рисками, более слабым долларом США и усилиями Организации стран-экспортеров нефти по сдерживанию поставок.
Между тем, более высокие цены на нефть побудили производителей сланца США увеличить производство, что, по мнению аналитиков, может ограничить дальнейший рост цен на нефть.
На прошлой неделе данные Управления по энергетической информации США показали, что запасы нефти падали в течение 10 недель подряд, но добыча нефти выросла на 128 000 баррелей в день до 9,878 миллиона баррелей в день на неделе, закончившейся 19 января, согласно EIA.
Наблюдатели на нефтяном рынке будут следить за докладом EIA в эту среду.
Трейдеры также будут продолжать следить за событиями в Венесуэле (члена ОПЕК), поскольку страна «остается единственным самым большим риском для крупного срыва поставок», - сказал Уильямс.
Февральский бензин снизился на 0,1% до $1,935 за галлон, а февральский топочный мазут потерял 1,5% до $2,105 за галлон.
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