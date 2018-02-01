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фондовый рынок 01.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 01 лют, 2018 13:20 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.02.18 США



В среду фондовые индексы США закончили торги с ростом, отреагировав после того, как Федеральная резервная система намекнула, что она намерена повысить процентные ставки уже на следующей встрече в марте. Как и ожидалось, центральный банк сохранил ключевые ставки в диапазоне от 1,25% до 1,50%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 72,50 пункта, или 0,3%, до 26 149 пункта, чему способствовал резкий рост акций компании Boeing Co.

Индекс S&P500 прибавил менее пункта, или менее 0,1%, до уровня 2 824 пункта, поскольку сектор здравоохранения показал наихудшую динамику среди 11 секторов индекса, снизившись на 1,4%, после объявления во вторник медицинского консорциума.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1% до 7 411 пункта.



В среду ФРС заявила, что ожидает, что вялая низкая инфляция «вырастет в этом году и стабилизируется» вокруг 2% годового целевого показателя ФРС. Учитывая, что ФРС сказала, что «ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что это потребует дальнейшего постепенного увеличения», это был прочитано как сигнал о том, что ожидается повышение курса в марте.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 72,50 пунктов или на 0,28% до 26 149,39 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 1,38 пункта или на 0,05% и составил 2 823,81 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 9,00 пункта или на 0,12% до 7 411,48 пункта.



За январь индекс Dow вырос на 5,8%, индекс S&P500 закончил с ежемесячным ростом на 5,6%, а Nasdaq показал прирост на 7,4%.



Европа



Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно.

Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно снижением ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в среду в целом снизился, но при этом рост индекса акций региона за месяц остался лучшим с ноября.



Рынок в Великобритании снизился сильнее.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после снижения на 0,9% во вторник. За месяц индекс вырос на 1,6% - это наиболее значительный рост с октября, когда индекс вырос на 1,8%.



Пара евро-доллар осталась близка к уровню закрытия вторника ($1,2400), фунт вырос на 0,2% до $1,4192 с $1,4149 в конце вторника.



В целом участники рынка заняли выжидательную позицию после распродажи на мировых рынках акций в начале недели, и выступления президента США Трампа в начале среды, в котором он обещал провести меры по росту вложений в инфраструктуру.



Данные по индексу потребительских цен в еврозоне, вышедшие в среду, не оказали существенного влияния на рынок, так как они соответствовали ожиданиям — инфляция в январе снизилась до 1,3% с 1,4% в декабре.



Уровень безработицы в еврозоне остался в декабре 8,7%, что также соответствует прогнозам аналитиков.

Данные по занятости в Германии были лучше: число заявок на пособие по безработице в январе снизилось на 25.000, что больше ожидаемого.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после снижения на 0,9% во вторник. За месяц индекс вырос на 1,6% - это наиболее значительный рост с октября, когда индекс вырос на 1,8%.



Британский FTSE 100 просел на 0,72% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 533,55 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,06% до 13 189,48 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,15% — на отметке 5 481,93 пункта.













Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,42% - до 2288,99 пункта.

В свою очередь индекс РТС вырос на 0,58% и составил 1282,36 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $68,39 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,6%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,4%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,1%, Московской биржи — на 1,79%, при этом акции «АЛРОСы» показали околонулевые изменения.



Российский фондовый рынок в среду несколько восстановился. Наблюдаемое сейчас движение больше похоже на паузу между двумя направленными трендами. Индекс Мосбиржи стабилизировался в коридоре 2 270—2 300 пунктов. Это не самый продуктивный диапазон: поддержка на уровне 2 275 пунктов уже протестирована и в случае наличия повода для продаж будет пробита быстро; сопротивление стоит выше — в области 2 315 пунктов. Получается такой малоинтересный коридор, в котором индикатор будет находиться, пока инвесторы не определятся с настроением на ближайшие дни.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 31 января, не изменился, оставшись на отметке 335,24 пунктов.



Объем торгов за день составил 2,585 млрд. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 30 января, ПФТС-индекс повысился на 1,20 пункта или на 0,36%, оказавшись на отметке 335,24 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,18 пунктов или на 6,41% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают оглашения итогов заседания FOMC Федрезерва США.



По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17% - до 3493,99 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,8%, до 1894,35 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,42% - до 32745,19 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,82%, до 2589,07 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,28%, до 6039,5 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,11%, до 23319,26 пункта.



Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания FOMC ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.



По мнению главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, никто не ожидает изменения процентной ставки на этом заседании, однако, трейдеры рассчитывают увидеть более «ястребиный» настрой ФРС, учитывая рост крупнейшей экономики мира в последнее время.



Статистика из Китая также повлияла на ход азиатских торгов. Статбюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в январе ускорился до 55,3 пункта с декабрьских 55 пунктов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 54,9. При этом PMI в промышленном секторе экономики Китая в январе незначительно замедлился - до 51,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов в 51,5 пункта. В декабре показатель составил 51,6 пункта.



Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Samsung Electronics - дочерняя компания Samsung Group - сообщила о росте чистой прибыли по итогам IV квартала в 1,7 раза в годовом выражении. На этом фоне акции Samsung Electronics выросли в цене более чем на 5%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне сохраняющегося пессимизма на биржах США и Европы.



По итогам среды японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,83%, до 23098,29 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,21%, до 3480,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,66%, до 1877,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,86%, до 32887,27 пункта.



Южнокорейский корейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2566,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%, до 6037,7 пункта.



Негативные настроения у азиатских инвесторов вызвали новости о том, что основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания FOMC Федрезерва. Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых.



Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника также выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро. Похоже, азиатские рынки продолжают снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых биржах.



Участники торгов при этом также обратили внимание на внутренние корпоративные новости.



Так, чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза по сравнению с 2016 годом, до 42,19 триллиона вон (около 39,3 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали на 0,2%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева вырос на 0,08% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 594,01 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,27% и был равен 13 233,17 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,18%, находился на отметке 5 483,8 пункта.



Отечественный рынок акций в среду несколько умерил восходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,69% - до 1490,95 пункта, индекс ПФТС к концу сессии вернулся к итоговой отметке предыдущего дня - 335,24 пункта.



Объем торгов на УБ составил 344,4 млн. грн., в том числе акциями 4,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 2,585 млрд. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+1,97%), Райффайзен Банка Аваль (+0,97%) и Центрэнерго (+0,81%).

Снизились в цене акции Мотор Сичи (-0,19%) и Донбассэнерго (-0,08%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,26%) и Мотор Сичи (-0,28%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,91% - до 537,94 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (22,68 млн. грн.).



Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Кернела» (-2,12%), «Агротона» (-0,87%) и «Астарты» (-0,35%).

Выросли в цене акции «Милкиленда» (+1,95%) и агрохолдинга ИМК (+0,74%).



А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за январь 2018 года.



Как оказалось, в течение первого месяца 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,18 пунктов или на 6,41% с уровня 315,06 к отметке 335,24 пунктов. Объем сделок с акциями за январь-2018 составил 8,016 млн. грн.



Для справки, в течение последнего месяца 2017 года ПФТС-индекс повысился на 10,79 пунктов или на 3,55% с уровня 304,27 к отметке 315,06 пунктов. Объем сделок с акциями за декабрь-2017 составил 102,64 млн. грн.



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики после заседания FOMC Федрезерва США, инвесторы ожидают новую порцию отчетностей крупных компаний.



По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,11% - до 3442,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,42%, до 1832,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 32743,79 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,02% до 3 534,77 пункта.



Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,03%, до 2567,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,83%, до 6087,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,27%, до 23390,75 пункта.



По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федрезерв ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в «среднесрочной перспективе».



«Мы рассматриваем это изменение в риторике регулятора как показатель того, что комитет по открытому рынку ФРС США видит улучшение по поводу текущего прогноза по инфляции, несмотря на то, что экономические данные пока не отразили значительного роста цен и заработной платы», - таково мнение старшего стратега по глобальным рынкам BNY Mellon Марвина Ло.



Трейдеры теперь ждут выхода финансовых показателей таких крупных мировых компаний, как Apple AAPL, Alphabet, Amazon. Кроме того, в пятницу станет известен показатель по безработице в США в январе. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%.

При этом рынок оценивает статистику из Китая. Ранее в четверг стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе сохранил темпы роста на уровне показателей декабря прошлого года - 51,5 пункта, как и ожидалось.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , В среду фондовые индексы США закончили торги с ростом, отреагировав после того, как Федеральная резервная система намекнула, что она намерена повысить процентные ставки уже на следующей встрече в марте. Как и ожидалось, центральный банк сохранил ключевые ставки в диапазоне от 1,25% до 1,50%.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 72,50 пункта, или 0,3%, до 26 149 пункта, чему способствовал резкий рост акций компании Boeing Co.Индекс S&P500 прибавил менее пункта, или менее 0,1%, до уровня 2 824 пункта, поскольку сектор здравоохранения показал наихудшую динамику среди 11 секторов индекса, снизившись на 1,4%, после объявления во вторник медицинского консорциума.Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1% до 7 411 пункта.В среду ФРС заявила, что ожидает, что вялая низкая инфляция «вырастет в этом году и стабилизируется» вокруг 2% годового целевого показателя ФРС. Учитывая, что ФРС сказала, что «ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что это потребует дальнейшего постепенного увеличения», это был прочитано как сигнал о том, что ожидается повышение курса в марте.Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно.Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно снижением ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в среду в целом снизился, но при этом рост индекса акций региона за месяц остался лучшим с ноября.Рынок в Великобритании снизился сильнее.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после снижения на 0,9% во вторник. За месяц индекс вырос на 1,6% - это наиболее значительный рост с октября, когда индекс вырос на 1,8%.Пара евро-доллар осталась близка к уровню закрытия вторника ($1,2400), фунт вырос на 0,2% до $1,4192 с $1,4149 в конце вторника.В целом участники рынка заняли выжидательную позицию после распродажи на мировых рынках акций в начале недели, и выступления президента США Трампа в начале среды, в котором он обещал провести меры по росту вложений в инфраструктуру.Данные по индексу потребительских цен в еврозоне, вышедшие в среду, не оказали существенного влияния на рынок, так как они соответствовали ожиданиям — инфляция в январе снизилась до 1,3% с 1,4% в декабре.Уровень безработицы в еврозоне остался в декабре 8,7%, что также соответствует прогнозам аналитиков.Данные по занятости в Германии были лучше: число заявок на пособие по безработице в январе снизилось на 25.000, что больше ожидаемого.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $68,39 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,6%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,4%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,1%, Московской биржи — на 1,79%, при этом акции «АЛРОСы» показали околонулевые изменения.Российский фондовый рынок в среду несколько восстановился. Наблюдаемое сейчас движение больше похоже на паузу между двумя направленными трендами. Индекс Мосбиржи стабилизировался в коридоре 2 270—2 300 пунктов. Это не самый продуктивный диапазон: поддержка на уровне 2 275 пунктов уже протестирована и в случае наличия повода для продаж будет пробита быстро; сопротивление стоит выше — в области 2 315 пунктов. Получается такой малоинтересный коридор, в котором индикатор будет находиться, пока инвесторы не определятся с настроением на ближайшие дни.Как сообщалось во вторник 30 января, ПФТС-индекс повысился на 1,20 пункта или на 0,36%, оказавшись на отметке 335,24 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,18 пунктов или на 6,41% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за январь 2018 года.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61190 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3612 раз. Подякували: 6874 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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