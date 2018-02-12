Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.18

Американские биржи в конце минувшей недели снова взволновали финансовые рынки. На торгах в четверг основные фондовые индексы США обвалились на 3,8-4,2%. В пятницу они подросли, но не настолько, чтобы компенсировать потери. Всего же за неделю американский рынок просел на пять процентов. Для Белого дома лихорадка на биржах - серьезный вызов.
Биржи США в четверг опять ушли в красную зону. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23 860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08.
Первое потрясение американские торговые площадки пережили в прошлый понедельник, когда индексы обвалились на 3,8-4,6%. Сигналом к распродаже акций для инвесторов послужил рост доходности американских гособлигаций до 2,86%. Также сыграло роль ожидание ускорения повышения ставки ФРС после смены главы регулятора.
Во вторник, среду и пятницу биржи частично компенсировали потери. В итоге за прошлую неделю с учетом коррекции Dow Jones снизился на 5,16%, NASDAQ - на 4,93%, а S&P 500 - 5,11%.
Но в администрации Дональда Трампа утверждают, что обвал бирж не грозит новым экономическим кризисом.
«Фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятость - высокая, заработная плата, корпоративные заимствования растут», - говорит заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
«Для того, чтобы ситуация пришла в норму, требуется время, - заявил в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента инвестиций компании Bryn Mawr Trust Co Эрни Сисилиа. - Участникам рынка следует, конечно, ожидать, что волатильность сохранится еще какое-то время после того, как минует нынешний бурный период».
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 330,44 пунктов или на 1,38% до 23 190,90 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 38,55 пункта или на 1,49% и составил 2 619,55 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 97,33 пункта или на 1,44% до 6 874,49 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился по итогам пятницы при колебаниях в течение дня, резкое снижение европейских акций сократилось при открытии фондового рынка в США с повышением. Однако в результате снижение европейского рынка за неделю стало самым значительным за два года.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,45%.
Снижение европейского фондового рынков последовало за снижением рынка в США в четверг, когда Dow Jones Industrial Average рухнул на более чем 1000 пунктов. Это было второе снижение за неделю выше 1000 пунктов (первое 1175 в понедельник, когда началась распродажа).
Снижение продолжилось также на азиатских фондовых рынках, в том числе Shanghai Composite снизился на 4,1%.
Возможными факторам движения может рассматриваться то, что опасения в отношении роста волатильности и более высокой, чем ожидалось, инфляции, может привести к более быстрому повышению, чем ожидалось, процентных ставок ФРС в этом году. Аналитики также отмечают, что акции были уязвимы в мире в целом после значительного роста в 2017 г. и в январе.
Экономические новости:
Объем промышленного производства во Франции в декабре вырос на 0,%%, что больше ожидаемого. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре снизился на 1,3%, из-за экстренного прекращения работы нефтепровода в Северном море.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,45%.
Британский FTSE 100 просел на 1,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 092,48 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,25% до 12 107,48 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,41% — на отметке 5 079,21 пункта.
Азия
Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 3154,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,65%, до 1723,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 29459,63 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 2385,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 5820,7 пункта.
Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.
Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.
Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе.
При этом профильные гуру отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.
Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,35% - до 2197,12 пункта, РТС - на 2,06%, до 1185,79 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,93% - до $63,56 за баррель. При этом цена нефти опустилась ниже $64 за баррель впервые с 20 декабря.
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился по состоянию на 18.00 Киева на 0,18%, до 58,32 RUB/USD, курс евро - на 0,19%, до 71,37 RUB/EUR.
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,86%, «Газпрома» — на 0,87%, Московской биржи — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,61%, «АЛРОСы» — на 1,62%.
Российский фондовый рынок провалился весьма существенно. За неделю снижение по индексу Мосбиржи составляет около 3,5%. Потенциал снижения оценивается еще в 510% от сегодняшних уровней. Сейчас рынок находится у отметок 5 января, то есть далеко не весь рост начала года отыгран. После пробоя рублевым индикатором 2 200 пунктов «медведям» открыта дорога в сторону 2 180 пунктов. Оттуда будет хорошо видно ключевую поддержку на уровне 2 150 пунктов.
На следующей неделе в силу продолжения нисходящей динамики по котировкам нефти мы считаем, что индекс Мосбиржи скорректируется до локального уровня поддержки в 2160 пунктов и будет консолидироваться в коридоре 2160-2240 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 09 февраля, понизился на 0,90 пункта или на 0,27%, оказавшись на отметке 334,53 пунктов.
Объем торгов за день составил 144,56 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 08 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,83 пункта или на 0,25%, оказавшись на отметке 335,43 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,48 пунктов или на 6,18% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снова демонстрируют значительную негативную динамику вслед за биржами США после попыток стабилизации накануне.
По состоянию на 06.30 Киева японский индекс Nikkei 225 падал на 2,89%, до 21263,76 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рухнул на 4,11%, до 3127,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,64%, до 1688,82 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index упал на 3,33% - до 29436,73 пункта, корейский KOSPI - на 1,72%, до 2366,31 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,94%, до 5835,6 пункта.
Ключевым фактором, который уводит биржевые индексы Азии вниз в пятницу, являются возобновившиеся распродажи на американских рынках в четверг: по итогам торгов основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%.
«Коррекционная фаза на фондовых рынках может длиться весь февраль, и возможно, затронет март», - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.
Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости из Японии. Так, японский автопроизводитель Nissan Motor в четверг после закрытия торгов сообщил, что чистая прибыль по итогам третьего квартала текущего финансового года выросла в 2,3 раза в годовом выражении - до ¥301,6 миллиарда ($2,8 миллиарда), однако операционная прибыль снизилась вдвое - до ¥82,4 миллиарда ($751,1 миллиона). При этом аналитики ждали значения операционной прибыли на уровне ¥154,03 миллиарда ($1,4 миллиарда).
Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном «минусе» на фоне нового обвала бирж США.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, до 3129,85 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункта.
Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,82%, до 2363,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункта.
Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.
На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.
Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,25% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 153,01 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,48% и был равен 12 201,32 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,53%, находился на отметке 5 124,22 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,63% - до 1450,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 334,53 пункта.
Объем торгов на УБ составил 344,6 млн. грн., в том числе акциями - 4,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 144,56 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-5,9%), Донбассэнерго (-5,34%) и Мотор Сичи (-0,87%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,39%) и Центрэнерго (+0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,06%) и Мотор Сичи (-0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,85% - до 498,81 пункта при объеме торгов 2,4 млн. злотых (19,92 млн. грн.).
В «индексной корзине» тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-3,9%), KSG Agro (-2,55%) и «Агротона» (-2,06%).
Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 05 – 09 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 337,35 к отметке 334,53 пунктов, потеряв 2,82 пункта или 0,84%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,84
млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 29 января – 02 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 333,44 к отметке 337,35 пунктов, прибавив 3,91 пункта или 1,17%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,776
млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в рамках коррекции после резкого падения в пятницу.
По состоянию на 6.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3155,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,36%, до 1718,95 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,71% - до 29717,42 пункта, корейский KOSPI - на 1,11%, до 2390,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,22%, до 5825,4 пункта.
Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.
На текущей неделе будут опубликованы важные для японского рынка данные по динамике ВВП страны в IV квартале прошлого года. Эксперты ждут роста показателя в годовом выражении на 0,9% после увеличения в предыдущем квартале на 2,5%.
Основным фактором для роста азиатских бирж в понедельник является коррекция после падения до 4% в пятницу вслед за американскими индексами.
«Сильная волатильность, вероятно, будет сохраняться на протяжении некоторого времени», - полагает аналитик Oxford Economics Гаурав Саролийа.
При этом он добавил, что текущая нестабильность на биржах вряд ли окажет негативное влияние на устойчивый экономический рост мировой экономики.
Поддержку коррекционным настроениям в понедельник оказывает и тот факт, что американские биржи по итогам пятницы смогли выйти в «плюс» и закрылись ростом в среднем на 1,4%. Однако по итогам прошлой недели все три американских индекса потеряли более 5%.
Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 3154,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,65%, до 1723,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 29459,63 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 2385,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 5820,7 пункта.
Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.
Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.
Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе.
При этом профильные гуру отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.
Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 1,34% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 187,64 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,93% и был равен 12 341,06 пунктов.
Французский САС 40, прибавив 1,49%, находился на отметке 5 155,13 пункта.
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