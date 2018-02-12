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фондовый рынок 12.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 12 лют, 2018 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.18 США



Американские биржи в конце минувшей недели снова взволновали финансовые рынки. На торгах в четверг основные фондовые индексы США обвалились на 3,8-4,2%. В пятницу они подросли, но не настолько, чтобы компенсировать потери. Всего же за неделю американский рынок просел на пять процентов. Для Белого дома лихорадка на биржах - серьезный вызов.

Биржи США в четверг опять ушли в красную зону. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23 860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08.

Первое потрясение американские торговые площадки пережили в прошлый понедельник, когда индексы обвалились на 3,8-4,6%. Сигналом к распродаже акций для инвесторов послужил рост доходности американских гособлигаций до 2,86%. Также сыграло роль ожидание ускорения повышения ставки ФРС после смены главы регулятора.

Во вторник, среду и пятницу биржи частично компенсировали потери. В итоге за прошлую неделю с учетом коррекции Dow Jones снизился на 5,16%, NASDAQ - на 4,93%, а S&P 500 - 5,11%.



Но в администрации Дональда Трампа утверждают, что обвал бирж не грозит новым экономическим кризисом.

«Фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятость - высокая, заработная плата, корпоративные заимствования растут», - говорит заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.



«Для того, чтобы ситуация пришла в норму, требуется время, - заявил в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента инвестиций компании Bryn Mawr Trust Co Эрни Сисилиа. - Участникам рынка следует, конечно, ожидать, что волатильность сохранится еще какое-то время после того, как минует нынешний бурный период».



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 330,44 пунктов или на 1,38% до 23 190,90 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 38,55 пункта или на 1,49% и составил 2 619,55 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 97,33 пункта или на 1,44% до 6 874,49 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок снизился по итогам пятницы при колебаниях в течение дня, резкое снижение европейских акций сократилось при открытии фондового рынка в США с повышением. Однако в результате снижение европейского рынка за неделю стало самым значительным за два года.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,45%.



Снижение европейского фондового рынков последовало за снижением рынка в США в четверг, когда Dow Jones Industrial Average рухнул на более чем 1000 пунктов. Это было второе снижение за неделю выше 1000 пунктов (первое 1175 в понедельник, когда началась распродажа).



Снижение продолжилось также на азиатских фондовых рынках, в том числе Shanghai Composite снизился на 4,1%.



Возможными факторам движения может рассматриваться то, что опасения в отношении роста волатильности и более высокой, чем ожидалось, инфляции, может привести к более быстрому повышению, чем ожидалось, процентных ставок ФРС в этом году. Аналитики также отмечают, что акции были уязвимы в мире в целом после значительного роста в 2017 г. и в январе.



Экономические новости:

Объем промышленного производства во Франции в декабре вырос на 0,%%, что больше ожидаемого. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре снизился на 1,3%, из-за экстренного прекращения работы нефтепровода в Северном море.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,45%.



Британский FTSE 100 просел на 1,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 092,48 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,25% до 12 107,48 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,41% — на отметке 5 079,21 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 3154,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,65%, до 1723,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 29459,63 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 2385,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 5820,7 пункта.



Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.



Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.



Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе.



При этом профильные гуру отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.

Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,35% - до 2197,12 пункта, РТС - на 2,06%, до 1185,79 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,93% - до $63,56 за баррель. При этом цена нефти опустилась ниже $64 за баррель впервые с 20 декабря.



Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился по состоянию на 18.00 Киева на 0,18%, до 58,32 RUB/USD, курс евро - на 0,19%, до 71,37 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,86%, «Газпрома» — на 0,87%, Московской биржи — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,61%, «АЛРОСы» — на 1,62%.



Российский фондовый рынок провалился весьма существенно. За неделю снижение по индексу Мосбиржи составляет около 3,5%. Потенциал снижения оценивается еще в 510% от сегодняшних уровней. Сейчас рынок находится у отметок 5 января, то есть далеко не весь рост начала года отыгран. После пробоя рублевым индикатором 2 200 пунктов «медведям» открыта дорога в сторону 2 180 пунктов. Оттуда будет хорошо видно ключевую поддержку на уровне 2 150 пунктов.



На следующей неделе в силу продолжения нисходящей динамики по котировкам нефти мы считаем, что индекс Мосбиржи скорректируется до локального уровня поддержки в 2160 пунктов и будет консолидироваться в коридоре 2160-2240 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 09 февраля, понизился на 0,90 пункта или на 0,27%, оказавшись на отметке 334,53 пунктов.



Объем торгов за день составил 144,56 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 08 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,83 пункта или на 0,25%, оказавшись на отметке 335,43 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,48 пунктов или на 6,18% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снова демонстрируют значительную негативную динамику вслед за биржами США после попыток стабилизации накануне.



По состоянию на 06.30 Киева японский индекс Nikkei 225 падал на 2,89%, до 21263,76 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рухнул на 4,11%, до 3127,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,64%, до 1688,82 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index упал на 3,33% - до 29436,73 пункта, корейский KOSPI - на 1,72%, до 2366,31 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,94%, до 5835,6 пункта.



Ключевым фактором, который уводит биржевые индексы Азии вниз в пятницу, являются возобновившиеся распродажи на американских рынках в четверг: по итогам торгов основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%.



«Коррекционная фаза на фондовых рынках может длиться весь февраль, и возможно, затронет март», - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.



Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости из Японии. Так, японский автопроизводитель Nissan Motor в четверг после закрытия торгов сообщил, что чистая прибыль по итогам третьего квартала текущего финансового года выросла в 2,3 раза в годовом выражении - до ¥301,6 миллиарда ($2,8 миллиарда), однако операционная прибыль снизилась вдвое - до ¥82,4 миллиарда ($751,1 миллиона). При этом аналитики ждали значения операционной прибыли на уровне ¥154,03 миллиарда ($1,4 миллиарда).



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном «минусе» на фоне нового обвала бирж США.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, до 3129,85 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,82%, до 2363,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункта.



Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.



На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.



Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,25% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 153,01 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,48% и был равен 12 201,32 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,53%, находился на отметке 5 124,22 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,63% - до 1450,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 334,53 пункта.



Объем торгов на УБ составил 344,6 млн. грн., в том числе акциями - 4,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 144,56 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-5,9%), Донбассэнерго (-5,34%) и Мотор Сичи (-0,87%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,39%) и Центрэнерго (+0,03%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,06%) и Мотор Сичи (-0,18%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,85% - до 498,81 пункта при объеме торгов 2,4 млн. злотых (19,92 млн. грн.).



В «индексной корзине» тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-3,9%), KSG Agro (-2,55%) и «Агротона» (-2,06%).

Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 05 – 09 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 337,35 к отметке 334,53 пунктов, потеряв 2,82 пункта или 0,84%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,84

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 29 января – 02 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 333,44 к отметке 337,35 пунктов, прибавив 3,91 пункта или 1,17%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,776

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в рамках коррекции после резкого падения в пятницу.



По состоянию на 6.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3155,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,36%, до 1718,95 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,71% - до 29717,42 пункта, корейский KOSPI - на 1,11%, до 2390,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,22%, до 5825,4 пункта.



Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.



На текущей неделе будут опубликованы важные для японского рынка данные по динамике ВВП страны в IV квартале прошлого года. Эксперты ждут роста показателя в годовом выражении на 0,9% после увеличения в предыдущем квартале на 2,5%.



Основным фактором для роста азиатских бирж в понедельник является коррекция после падения до 4% в пятницу вслед за американскими индексами.



«Сильная волатильность, вероятно, будет сохраняться на протяжении некоторого времени», - полагает аналитик Oxford Economics Гаурав Саролийа.



При этом он добавил, что текущая нестабильность на биржах вряд ли окажет негативное влияние на устойчивый экономический рост мировой экономики.

Поддержку коррекционным настроениям в понедельник оказывает и тот факт, что американские биржи по итогам пятницы смогли выйти в «плюс» и закрылись ростом в среднем на 1,4%. Однако по итогам прошлой недели все три американских индекса потеряли более 5%.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 3154,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,65%, до 1723,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 29459,63 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 2385,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 5820,7 пункта.



Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.



Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.



Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе.



При этом профильные гуру отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.

Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 1,34% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 187,64 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,93% и был равен 12 341,06 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 1,49%, находился на отметке 5 155,13 пункта.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Американские биржи в конце минувшей недели снова взволновали финансовые рынки. На торгах в четверг основные фондовые индексы США обвалились на 3,8-4,2%. В пятницу они подросли, но не настолько, чтобы компенсировать потери. Всего же за неделю американский рынок просел на пять процентов. Для Белого дома лихорадка на биржах - серьезный вызов.Биржи США в четверг опять ушли в красную зону. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23 860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08.Первое потрясение американские торговые площадки пережили в прошлый понедельник, когда индексы обвалились на 3,8-4,6%. Сигналом к распродаже акций для инвесторов послужил рост доходности американских гособлигаций до 2,86%. Также сыграло роль ожидание ускорения повышения ставки ФРС после смены главы регулятора.Во вторник, среду и пятницу биржи частично компенсировали потери. В итоге за прошлую неделю с учетом коррекции Dow Jones снизился на 5,16%, NASDAQ - на 4,93%, а S&P 500 - 5,11%.Но в администрации Дональда Трампа утверждают, что обвал бирж не грозит новым экономическим кризисом.«Фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятость - высокая, заработная плата, корпоративные заимствования растут», - говорит заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.«Для того, чтобы ситуация пришла в норму, требуется время, - заявил в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента инвестиций компании Bryn Mawr Trust Co Эрни Сисилиа. - Участникам рынка следует, конечно, ожидать, что волатильность сохранится еще какое-то время после того, как минует нынешний бурный период».Европейский фондовый рынок снизился по итогам пятницы при колебаниях в течение дня, резкое снижение европейских акций сократилось при открытии фондового рынка в США с повышением. Однако в результате снижение европейского рынка за неделю стало самым значительным за два года.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,45%.Снижение европейского фондового рынков последовало за снижением рынка в США в четверг, когда Dow Jones Industrial Average рухнул на более чем 1000 пунктов. Это было второе снижение за неделю выше 1000 пунктов (первое 1175 в понедельник, когда началась распродажа).Снижение продолжилось также на азиатских фондовых рынках, в том числе Shanghai Composite снизился на 4,1%.Возможными факторам движения может рассматриваться то, что опасения в отношении роста волатильности и более высокой, чем ожидалось, инфляции, может привести к более быстрому повышению, чем ожидалось, процентных ставок ФРС в этом году. Аналитики также отмечают, что акции были уязвимы в мире в целом после значительного роста в 2017 г. и в январе.Экономические новости:Объем промышленного производства во Франции в декабре вырос на 0,%%, что больше ожидаемого. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре снизился на 1,3%, из-за экстренного прекращения работы нефтепровода в Северном море.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники.Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе.При этом профильные гуру отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,93% - до $63,56 за баррель. При этом цена нефти опустилась ниже $64 за баррель впервые с 20 декабря.Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился по состоянию на 18.00 Киева на 0,18%, до 58,32 RUB/USD, курс евро - на 0,19%, до 71,37 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,86%, «Газпрома» — на 0,87%, Московской биржи — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,61%, «АЛРОСы» — на 1,62%.Российский фондовый рынок провалился весьма существенно. За неделю снижение по индексу Мосбиржи составляет около 3,5%. Потенциал снижения оценивается еще в 510% от сегодняшних уровней. Сейчас рынок находится у отметок 5 января, то есть далеко не весь рост начала года отыгран. После пробоя рублевым индикатором 2 200 пунктов «медведям» открыта дорога в сторону 2 180 пунктов. Оттуда будет хорошо видно ключевую поддержку на уровне 2 150 пунктов.На следующей неделе в силу продолжения нисходящей динамики по котировкам нефти мы считаем, что индекс Мосбиржи скорректируется до локального уровня поддержки в 2160 пунктов и будет консолидироваться в коридоре 2160-2240 пунктов.Как сообщалось в четверг 08 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,83 пункта или на 0,25%, оказавшись на отметке 335,43 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,48 пунктов или на 6,18% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 февраля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61484 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3635 раз. Подякували: 6926 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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