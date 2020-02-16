P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:00
Доступ на іноземні майданчики Р2Р
Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:47
Я тут один, кажется, такой
Можно везде инвестировать, для этого нужно иметь счет в банке внутри системы sepa,то есть в европейском (это легко). И многие могут захотеть получить документы легального пребывания в ес (при маленьких суммах необязательно).
Счет, например, в польше можно открыть за один день и сразу внести деньги, только нужен знакомый с польским адресом, чтобы укпзать при регистрации.
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:08
bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:33
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