P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:00

Доступ на іноземні майданчики Р2Р

Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:47

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?


Я тут один, кажется, такой :)
Можно везде инвестировать, для этого нужно иметь счет в банке внутри системы sepa,то есть в европейском (это легко). И многие могут захотеть получить документы легального пребывания в ес (при маленьких суммах необязательно).

Счет, например, в польше можно открыть за один день и сразу внести деньги, только нужен знакомый с польским адресом, чтобы укпзать при регистрации.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:08

bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:33

  Shinrei написав:bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.
Astacus
 
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  #<1 ... 86878889
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