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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 27 вер, 2021 23:27
greenozon это как мертвому припарки. И им все равно гореть в этом самом аду)
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Серхио
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Додано: Вів 28 вер, 2021 06:47
гадаю якийсь інвестор викупить за копійки і почнеться друге дихання
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greenozon
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