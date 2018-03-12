Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:14
Ratatui В невеликих населених пунктах пенсіонери навіть вельми поважного віку користуються велосипедами. Навіть недавно пройшла хвиля морозів та снігу, а % пенсіонерів на велосипедах залишився сталим.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:36
Столкнулся с тем что мои пенсионеры слово поездка восприняли как проезд туда-обратно. Наверно много так.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:29
---Я,ЯК ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧАЕС,РАЗ В КВАРТАЛ ВИМУШЕНИЙ ЇЗДИТИ В РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ,. У ВІННИЦЮ І КИЇВ. ТЕПЕР НЕ БУДУ МАТИ 50% ЗНИЖКИ НА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД З 1 ЖОВТНЯ ПО 15 ТРАВНЯ ???...ХТО В КУРСІ -ПРОШУ ВІДПОВІСТИ !!!.
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:17
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:07
К сожалению, многие пенсионеры вынуждены продолжать работать и на пенсии. Регулярно заказываю товары из Китая на всем на известных площадках. Доставка товара на Украине происходит по разному но часто попадается "Мiст". Так получается, что всегда привозит бабушка очень преклонных лет, всегда вежлива и пунктуальна. А таких же пенсионеров много. Больше чем уверен, что после вступления в действие этого закона, не будет у них надобности в пенсионерах, стоимость доставки возрастет, а качество доставки не станет лучше.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:50
Мист не может бабушке купить проездной? Он такое большое значение будет иметь в стоимости дотавки?
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:34
Все эти расчеты ни о чем.
К примеру, пенсионеры и на дачу ездят, чтобы картошку сажать, за огородом ухаживать, урожай собирать.
Пока ездят бесплатно, но проезд с пересадкой в городском транспорте Киева и оплатой проезда от Киева на дачу стоит, допустим, 30гривен в один конец, туда и обратно - 60грн. И это, Карл, одна поездка туда/обратно. Если посчитать монетизацию 30поездок по Киеву пускай по 4грн, получим 120грн на руки, которых хватит на ДВЕ поездки туда/обратно на дачу. Т.е., на поездки по городу на рынок или в аптеку уже ничего не останется.
И это еще при условии, что будет индексация при очередном подорожании проезда. А если в будущем индексации не будет или будет, но не в полном объеме, этих копеек может не хватить и на 1 проезд на дачу.
И да, понятно, что зимой могут и не ездить, т.е. копить на лето.
НО я привел расчеты, чтобы показать, что даже 120грн - это не такая большая сумма на проезд, как может показаться.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Вів 20 бер, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:48
Я особисто нічого проти безкоштовного проїзду пенсіонерам не маю...
В мене просто пропозиція
У нас 13 млн пенсіонерів і 13 млн працюючих
Цікаво якщо провести опитування
Скільки кожен працюючий погодиться виділити на безкоштовний проїзд пенсіонерів
при чому , якщо в працюючого є пенсіонери родичі то він в першу чергу виділяє для своїх....
Думаю що гривень 100-200 в середньому може б і вийшло.
Тому - бути добреньким за чужий рахунок - модно , але як тільки виявиться що починати треба з себе - так відразу модність і розлізиться і на поверхню вилізе доцільністьь
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:44
Вся ветка обсуждает монетизацию льгот пенсионерам, но там не указаны категории льготников, все на усмотрение местных властей. Я думаю, монетизацию будут осуществлять тем, которые и сейчас имеют льготы на проезд в маршрутках и в коммунальном транспорте. У нас в городе это где-то 7-8 категорий: участники боевых действий, герои Украины, многодетные, инвалиды 1-2 гр., дети-сироты, дети- инвалиды, почетные граждане города, ликвидаторы. Но не будем гадать, посмотрим что решат на местах, ведь это одна из коррупционных схем местных бюджетов. Чем меньше категорий попадет под монетизацию, тем больше осядет в карманы чиновников.
реклама
|