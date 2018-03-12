Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Вів 20 бер, 2018 19:34

Faceless написав: Scotch написав: Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр. Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр.

Вы приводите расчет для льготников, кои в большинстве пенсионеры, а поездки им считаете будто они каждый день ездят как на работу еще и с пересадками. С чего бы? Уверен, если посчитать реальные поездки в среднем, то их и меньше 30 в месяц будет. А устраивать им ежедневные покатушки от нечего делать за счет бюджета - точнее, за счет налогоплательщиков - уж извините. Вы приводите расчет для льготников, кои в большинстве пенсионеры, а поездки им считаете будто они каждый день ездят как на работу еще и с пересадками. С чего бы? Уверен, если посчитать реальные поездки в среднем, то их и меньше 30 в месяц будет. А устраивать им ежедневные покатушки от нечего делать за счет бюджета - точнее, за счет налогоплательщиков - уж извините.

Все эти расчеты ни о чем.К примеру, пенсионеры и на дачу ездят, чтобы картошку сажать, за огородом ухаживать, урожай собирать.Пока ездят бесплатно, но проезд с пересадкой в городском транспорте Киева и оплатой проезда от Киева на дачу стоит, допустим, 30гривен в один конец, туда и обратно - 60грн. И это, Карл, одна поездка туда/обратно. Если посчитать монетизацию 30поездок по Киеву пускай по 4грн, получим 120грн на руки, которых хватит на ДВЕ поездки туда/обратно на дачу. Т.е., на поездки по городу на рынок или в аптеку уже ничего не останется.И это еще при условии, что будет индексация при очередном подорожании проезда. А если в будущем индексации не будет или будет, но не в полном объеме, этих копеек может не хватить и на 1 проезд на дачу.И да, понятно, что зимой могут и не ездить, т.е. копить на лето.НО я привел расчеты, чтобы показать, что даже 120грн - это не такая большая сумма на проезд, как может показаться.