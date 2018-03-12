yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43
yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?
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