Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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Imp написав:Во-первых: не все бегут от проблем за границу. Во-вторых: кто говорил про "не платить в ПФ"? Я говорил, что не рассчитывают на пенсию, но это не значит нарушать закон (уклонение от уплаты налогов).
Хорошо, тогда у меня такой вопрос - почему законопослушный здравомыслящий гражданин Украины не может рассчитывать на льготы и пенсию? Почему сколько раз я езжу в Европе на ОТ еще ни разу не видел чтобы пенсионер покупал такой же билет как покупаю я? Только из-за того что страной управляют идиоты и ворье? Которое, кстати, умеет вбивать в головы, что "это непопулярное, но нужное решение". Типа лучше заплатим бабушкам пенсию на 150 гривен больше и назовем это "монетизацией льгот". Для кого лучше? Для бюджета из которого эти деньги вытащили? Или для маршрутчиков, которые в большинстве случаев эти деньги не увидят?
Poleg написав:Хорошо, тогда у меня такой вопрос - почему законопослушный здравомыслящий гражданин Украины не может рассчитывать на льготы и пенсию? Почему сколько раз я езжу в Европе на ОТ еще ни разу не видел чтобы пенсионер покупал такой же билет как покупаю я? Только из-за того что страной управляют идиоты и ворье? Которое, кстати, умеет вбивать в головы, что "это непопулярное, но нужное решение". Типа лучше заплатим бабушкам пенсию на 150 гривен больше и назовем это "монетизацией льгот". Для кого лучше? Для бюджета из которого эти деньги вытащили? Или для маршрутчиков, которые в большинстве случаев эти деньги не увидят?
В идеале - должен рассчитывать. Но мы то живем не в идеальном мире (хотя бы развитом), а в Украине. И надо реально оценивать свои шансы на выживание при получении пенсии. А по поводу монетизации - да, так лучше для всех. Если Вы за несколько страниц обсуждения не смогли понять почему - то повторяться не вижу смысла.
Imp написав:Во-первых: не все бегут от проблем за границу. Во-вторых: кто говорил про "не платить в ПФ"? Я говорил, что не рассчитывают на пенсию, но это не значит нарушать закон (уклонение от уплаты налогов).
Хорошо, тогда у меня такой вопрос - почему законопослушный здравомыслящий гражданин Украины не может рассчитывать на льготы и пенсию? Почему сколько раз я езжу в Европе на ОТ еще ни разу не видел чтобы пенсионер покупал такой же билет как покупаю я? Только из-за того что страной управляют идиоты и ворье? Которое, кстати, умеет вбивать в головы, что "это непопулярное, но нужное решение". Типа лучше заплатим бабушкам пенсию на 150 гривен больше и назовем это "монетизацией льгот". Для кого лучше? Для бюджета из которого эти деньги вытащили? Или для маршрутчиков, которые в большинстве случаев эти деньги не увидят?
Зачем врете? Где в Европе пенсионеры ездят бесплатно в транспорте?
warlamp написав:budivelnik Если работник плохо работает - его выгоняют, если Кабмин не справляется - пусть уходит в отставку. В селе работы нет, вернее она есть, но для немногих "особо приближённых". Сейчас, в век механизации, 50 человек способны сделать тот объём работы, который раньше выполняли 5000 колхозников.Лишние руки ищут работу в городе, а там предлагают лишь минималку. А что такое минималка 3200 ? Минус 640 налоги, минус 1500 - проезд; минус 1000 перекусить в обед. В остатке 60 грн. Сэкономить ( если льготник) можно было только на проезде, но и это теперь отбирают. Лучше уж получать пособие ( и работать при этом в Польше )
Ну во-первых минималка 3700. Во-вторых кто вам виноват что вы голосуете за популистов? Чем больше льгот, тем меньше заинтересованности бизнесу создавать рабочие места. А чем меньше рабочих мест, тем больше на них спрос и рынок опускает ЗП. Да можно тупить и требовать от кабмина что б он как валшебник дал вам высокие ЗП. Но кого б вы не избрали таких волшебников не бывает. Высокие ЗП может дать вам только бизнес. Не все так прямолинейно в жизни как кажется Вам и делать нужно совсем не то что вам хочется и кажется решением на сегодняшний момент. Все эти льготы, минималки и пр. плодят еще большую нищету.
warlamp написав:Причём здесь собирать не собирать? Льготы установлены законами - нормативно-правовыми актами высшей юридической силы. А постановления - это подзаконные акты, напрямую связанные с законами, они не могут им противоречить, но могут их дополнять. В данном случае, постановление о монетизации фактически лишает льготников льготы частично или в полном объёме. Если обнаруживается противоречие постановления и закона, то первое считается юридически недействительным.
Только вы забыли о том, что деньги из воздуха не появляются. Это всё прекрасно, законы, постановления и т.д. Но, деньги нужно где-то брать, физически. А берут деньги у вас, у меня и остальных жителей Украины. Одно дело, когда бабушка едет к внукам в гости, или погулять в парке на другом конце города. Другое дело, когда, как вы написали, льготник устраивается на работу в соседний город, чтоб за счёт бесплатного проезда туда и обратно, получать больше денег себе в карман. Монетизация льгот, как раз и отсеит самых хитровыдуманных льготников, которые превратили свою льготу в средство личного обогащения
Есть 2 вида работы за минималку: 1. Делать ничего не нужно. Т.е., приходишь на работу, гоняешь чаи, общаешься с коллегами, смотришь фильмы, и с чувством выполненного долга идёшь домой 2. К ставке прилагаются премии, бонусы, шабашки, левак и т.д.