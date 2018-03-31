Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Суб 31 бер, 2018 20:24

Faceless Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением. Вы точно соки не пьете. Иначе знали бы. Без добавок бывает только томатный - он только "с солью". Это нормально. А вот сахар, ароматизатор, лимонная кислота , яблочное пюре в соке ананаса ?! В итоге , если смешать яблочный сок - разведенный водой с лимонной кислотой будет вкус - похожий на ананас. А если туда еще добавить ароматизатор ? Но как говорится при изготовлении этого сока ни один ананас не пострадал. Если бы вы пили соки - знали бы что это проблема. Так еще отличаются по качеству партии одного сока. Грушевый кстати - не плохой напиток, и вкусный, и цена средняя, и не слишком химозный. Но не сок. Кто следит за здоровьем и питанием - поймет. Томатный и яблочный думаю можно найти сок. Томатный точно есть и бывает очень приличный. Соков много - все не перепробовать. Если кто нашел - поделитесь.