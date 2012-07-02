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Что нужно платить при оформлении права собственности
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:51
Друзья, подскажите такой вопрос.
Приобрели квартиру на первичном рынке, выплачивали 3 года.
Теперь звонят из отдела продаж, говорят что нужно подъехать оформить право собственности и пытаются впарить своего нотариуса, который заверяет документы, при чем сумма 3500 грн.
Насколько эта сумма адекватна?
Также говорят, что нужно платить в пенсионный фонд.
Это все обязательные платежи или как-то их можно минимизировать?
Заранее спасибо!
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kupcov
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