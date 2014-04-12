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Продам Компанию по
управлению активами.

Продам Компанию по управлению активами.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:54

Продам Компанию по управлению активами.

Регистрация в г. Киев
Уставной капитал больше 10 млн.
Прошла проверки, есть аудит.
Срок действия лицензии бессрочный.
Цена адекватная.
Дополнительная информация по телефону
099 119 49 22
Yrist7
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.02.18
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