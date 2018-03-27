Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 27.03.18 Итоги: Прогнозы 27.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 27 бер, 2018 12:23 Итоги: Прогнозы 27.03.18



- ожидает повышения процентных ставок в США в этом и следующем годах;

- постепенное ужесточение политики означает, что США избегнут перегрева, получат более хорошую позицию для рисков;

- тарифы, переговоры по NAFTA представляют риски для в остальном хорошего экономического прогноза США;

- налогово-бюджетное стимулирование, как ожидается, увеличит ВВП на 0,5% в следующие несколько лет, может быть больше;

- ожидает немного больше 2,5% рост ВВП в 2018 и 2019 гг.;

- ожидает, что уровень безработицы опустится ниже 4% в течение 2019 г.



Евросоюз: Цены в феврале выросли на 0,1%.



Потребительские цены в странах Евросоюза в феврале 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с январем.

При этом продукты питания в ЕС за февраль стали дешевле на 0,1%.

Прирост цен в среднем по ЕС в феврале наблюдался только на фрукты. Увеличение цен на них было наиболее существенным в Словении (на 6,9%), Хорватии (+5,7%), Эстонии (+5%).



Россия сползает в технологическую яму: Число изобретений на минимуме за 11 лет.



В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить «технологический рывок» в направлении цифровой экономики.

По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года.

Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД).



Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.



Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.



Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%.

Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется «снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия», объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.



По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%.

Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы: в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%.



Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%).

Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непроводовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок.

По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.

В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее.

В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.



Резким замедлением «бычьего» тренда на вторничной сессии валютного межбанка Украины доллар обязан следующим «обстоятельствам».



Во-первых, судя по всему, Казначейство «воздержалось» от компенсации НДС нашим аграриям, лишив рынок дополнительной гривневой ликвидности.



Во-вторых, полученную в пятницу гривню из того же источника металлурги и близкие к ним корпорации успели «утилизировать», о чем дала понять динамика состояния коррсчетов НБУ.



В-третьих, на 27-е, если не ошибаюсь, назначено очередное размещение гривневых ОВГЗ, которое дополнительно «оголило» рынок гривневого ресурса.



Довольно небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цены безналичного «американца» все-таки обеспечили символический привес средневзвешенного курса доллара в результате торгов. На большее просто не хватило ни гривни, ни желания.



Межбанк, поначалу поддержанные наличным рынком, ограничился близким к боковому тренду состоянием в паре доллар-гривня, которое, рискнем предположить, имеет неплохие шансы трансформироваться с «сдержанную» коррекцию доллара на ближайшей сессии межбанка под давлением выросшего притока экспортной СКВ из-за рубежа, а также платежами в нацвалюте игроков, купивших ОВГЗ.



Разумеется, в кильватере тренда безналичного доллара будет следовать и более дешевый наличный рынок.



Есть высокая вероятность сохранения текущей очень ограниченной курсовой динамики на валютном межбанке до финиша месяца.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер.- ожидает повышения процентных ставок в США в этом и следующем годах;- постепенное ужесточение политики означает, что США избегнут перегрева, получат более хорошую позицию для рисков;- тарифы, переговоры по NAFTA представляют риски для в остальном хорошего экономического прогноза США;- налогово-бюджетное стимулирование, как ожидается, увеличит ВВП на 0,5% в следующие несколько лет, может быть больше;- ожидает немного больше 2,5% рост ВВП в 2018 и 2019 гг.;- ожидает, что уровень безработицы опустится ниже 4% в течение 2019 г.Евросоюз: Цены в феврале выросли на 0,1%.Потребительские цены в странах Евросоюза в феврале 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с январем.При этом продукты питания в ЕС за февраль стали дешевле на 0,1%.Прирост цен в среднем по ЕС в феврале наблюдался только на фрукты. Увеличение цен на них было наиболее существенным в Словении (на 6,9%), Хорватии (+5,7%), Эстонии (+5%).Россия сползает в технологическую яму: Число изобретений на минимуме за 11 лет.В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить «технологический рывок» в направлении цифровой экономики.По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года.Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД).Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%.Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется «снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия», объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%.Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы: в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%.Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%).Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непроводовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок.По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее.В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.Резким замедлением «бычьего» тренда на вторничной сессии валютного межбанка Украины доллар обязан следующим «обстоятельствам».Во-первых, судя по всему, Казначейство «воздержалось» от компенсации НДС нашим аграриям, лишив рынок дополнительной гривневой ликвидности.Во-вторых, полученную в пятницу гривню из того же источника металлурги и близкие к ним корпорации успели «утилизировать», о чем дала понять динамика состояния коррсчетов НБУ.В-третьих, на 27-е, если не ошибаюсь, назначено очередное размещение гривневых ОВГЗ, которое дополнительно «оголило» рынок гривневого ресурса.Довольно небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цены безналичного «американца» все-таки обеспечили символический привес средневзвешенного курса доллара в результате торгов. На большее просто не хватило ни гривни, ни желания.Межбанк, поначалу поддержанные наличным рынком, ограничился близким к боковому тренду состоянием в паре доллар-гривня, которое, рискнем предположить, имеет неплохие шансы трансформироваться с «сдержанную» коррекцию доллара на ближайшей сессии межбанка под давлением выросшего притока экспортной СКВ из-за рубежа, а также платежами в нацвалюте игроков, купивших ОВГЗ.Разумеется, в кильватере тренда безналичного доллара будет следовать и более дешевый наличный рынок.Есть высокая вероятность сохранения текущей очень ограниченной курсовой динамики на валютном межбанке до финиша месяца.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62659 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3741 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 26.03.18

дядя Caша » Пон 26 бер, 2018 12:26 0 86

дядя Caша Пон 26 бер, 2018 12:26 Итоги: Прогнозы 23.03.18

дядя Caша » П'ят 23 бер, 2018 13:04 0 263

дядя Caша П'ят 23 бер, 2018 13:04 Итоги: Прогнозы 22.03.18

дядя Caша » Чет 22 бер, 2018 13:31 0 167

дядя Caша Чет 22 бер, 2018 13:31 реклама