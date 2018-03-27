Итоги: Прогнозы 27.03.18

- ожидает повышения процентных ставок в США в этом и следующем годах;
- постепенное ужесточение политики означает, что США избегнут перегрева, получат более хорошую позицию для рисков;
- тарифы, переговоры по NAFTA представляют риски для в остальном хорошего экономического прогноза США;
- налогово-бюджетное стимулирование, как ожидается, увеличит ВВП на 0,5% в следующие несколько лет, может быть больше;
- ожидает немного больше 2,5% рост ВВП в 2018 и 2019 гг.;
- ожидает, что уровень безработицы опустится ниже 4% в течение 2019 г.
Евросоюз: Цены в феврале выросли на 0,1%.
Потребительские цены в странах Евросоюза в феврале 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с январем.
При этом продукты питания в ЕС за февраль стали дешевле на 0,1%.
Прирост цен в среднем по ЕС в феврале наблюдался только на фрукты. Увеличение цен на них было наиболее существенным в Словении (на 6,9%), Хорватии (+5,7%), Эстонии (+5%).
Россия сползает в технологическую яму: Число изобретений на минимуме за 11 лет.
В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить «технологический рывок» в направлении цифровой экономики.
По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года.
Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД).
Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.
Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.
Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%.
Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется «снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия», объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.
По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%.
Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы: в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%.
Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%).
Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непроводовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок.
По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.
В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее.
В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.
Резким замедлением «бычьего» тренда на вторничной сессии валютного межбанка Украины доллар обязан следующим «обстоятельствам».
Во-первых, судя по всему, Казначейство «воздержалось» от компенсации НДС нашим аграриям, лишив рынок дополнительной гривневой ликвидности.
Во-вторых, полученную в пятницу гривню из того же источника металлурги и близкие к ним корпорации успели «утилизировать», о чем дала понять динамика состояния коррсчетов НБУ.
В-третьих, на 27-е, если не ошибаюсь, назначено очередное размещение гривневых ОВГЗ, которое дополнительно «оголило» рынок гривневого ресурса.
Довольно небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цены безналичного «американца» все-таки обеспечили символический привес средневзвешенного курса доллара в результате торгов. На большее просто не хватило ни гривни, ни желания.
Межбанк, поначалу поддержанные наличным рынком, ограничился близким к боковому тренду состоянием в паре доллар-гривня, которое, рискнем предположить, имеет неплохие шансы трансформироваться с «сдержанную» коррекцию доллара на ближайшей сессии межбанка под давлением выросшего притока экспортной СКВ из-за рубежа, а также платежами в нацвалюте игроков, купивших ОВГЗ.
Разумеется, в кильватере тренда безналичного доллара будет следовать и более дешевый наличный рынок.
Есть высокая вероятность сохранения текущей очень ограниченной курсовой динамики на валютном межбанке до финиша месяца.
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