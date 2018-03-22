Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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freeze написав:Да, а что тут объяснять. Волгарь тут отметил правильную вещь - для того чтобы Украина понесла ущерб условно на миллиард, Газпром легко пойдет на ущерб себе на два миллиарда. Вот собственно и всё объяснение. Тут нет никакой экономической логики.
Ну, включіть уяву. Немає транзиту - немє газу в ПМР, Молдові, Болгарії, Румунії, Сербії, нехватка в Італії, Греції, Балканських країнах. Хто буде винен - Україна чи РФ? Що буде далі робити Газпром? Ви зрозумійте різницю - одна справа погрози про ядерний попіл, а зовсім інше - хоча би частково втілити погрози в життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...