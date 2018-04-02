Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов.
Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:07
Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов.
Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов
back in USSR
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:57
Так вот напрягись и подумай. Заюзай такую редко используемую функцию.
Додано: Сер 04 кві, 2018 23:24
$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км.
У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.
Додано: Чет 05 кві, 2018 04:42
И как результат?
В Израиль с Синая пройти больше нельзя, а в Украине?
back in USSR
Додано: Чет 05 кві, 2018 06:32
Интересная статья о том что творится вокруг "стены", сколько воруют, и как дурят манюпаса.
Если коротко
- почти всё оборудование и материалы закупается вне тендеров и по заоблочно завышенным ценам,
- документы незаконно секретятся дабы цифры не попали в СМИ
- повальное взяточничество среди чиновников погран.службы
- приписки и фиктивная приемка несуществующих объектов
- тотальное несоответствие опубликованных данных в СМИ по проекту и реально построенных заграждений
- некачественно выполненные работы
Вывод - проект полностью коррупционный, своего заявленного назначения не выполняет (и выполнить не сможет), очередная кормушка чиновников и их окружения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:57
А в Украине:
а. Проект не завершен.
б. 400 с лишним км неконтролируемой границы.
Но это не отменяет написанное выше про злоупотребления, коррупцию, некачественную работу...
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:26
И всё-таки сколько сделано в Харьковской области и сколько за это заплачено? Фото можно? Только не пишите о секретности - нет в этом никакого секрета
back in USSR
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:39
Ты не туда вопросы задаешь. Есть закон о публичной информации. Все, что не засекретили, можно узнать в соответствующих министерствах, если тебе действительно интересно, а не языком почесать.
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