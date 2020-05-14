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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:58

  Stringer написав:
  vpchelko написав:Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.

Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят

скажите где?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:38

  vitaliian написав:
  Stringer написав:
  vpchelko написав:Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.

Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят

скажите где?

Изя, сибас, тазик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10

Сливают клиентскую базу! Будьте осторожны! В итоге мошенники переподвязали к карте свой номер телефона и пополнили с моей карты какой-то левый номер телефона! Позвонили мне по телефону и знали все мои данные!!, просили зайти на почту и подтвердить устройство, с которого был вход на карту, я его ОТКЛОНИЛА , но в итоге пока общалась с карты сделали перевод 890 грн на мобильный! В банке говорят "не может быть" или я, возможно, слишком долго отклоняла, обращайтесь в полицию, а чтоб анулировать карту погасите теперь эту задолженность..Пин-коды никому не передавала, карту и телефон не теряла.. В полицию, конечно, обратилась, но там вряд ли чем-то помогут... Так что спасибо, что только 890 грн потеряла... Вот и думайте теперь нужен ли вам такой "надежный" банк
ariadna3210
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:16

Зачем кликать на чём-то в фейковых письмах? Вот и накликали себе 890 гривен убытка.

Только при чем тут банк?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
  • Рахунок в польскому банку для українського туриста https://cutt.ly/konto_w_Polsce
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:32

Совпадение? Не думаю.

Заметил, что почти все, кого якобы кинул Монобанк, имеют только 1 сообщение на форуме.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:25

Как разплатится кэшбеком?
viktorcepenko568
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:05

  viktorcepenko568 написав:Как разплатится кэшбеком?

расплатиться можно картой, кешбек от 100 грн. выводится на основную (черную) карту
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 04:27

Помогите информацией! Сестра работаю на фрилансе, приводит по реферальной ссылке людей и с их заработка ей капают деньги. Монобанк блокнул карту и заморозил сумму последнего поступления, просит предоставить документы как источники получения средств. Сайт никаких документов естественно не выдает, да и если скажет что это доход - ей припишут штраф? Как можно обойти этот вопрос? Банк настойчиво спрашивает за что проводят расчет с ней. С целью чтоб она налоги заплатила?
hnhgjhgj
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:47

  hnhgjhgj написав:Помогите информацией! Сестра работаю на фрилансе, приводит по реферальной ссылке людей и с их заработка ей капают деньги. Монобанк блокнул карту и заморозил сумму последнего поступления, просит предоставить документы как источники получения средств. Сайт никаких документов естественно не выдает, да и если скажет что это доход - ей припишут штраф? Как можно обойти этот вопрос? Банк настойчиво спрашивает за что проводят расчет с ней. С целью чтоб она налоги заплатила?

Банк не налоговая. У него есть требования про пресечению отмывания средств. Штраф банк тоже за это не выписывает, может просто разорвать отношения (деньги тоже вернет). В налоговую он тоже ваши объяснения не должен передавать.
Хотите в дальнейшем с таким не сталкиваться - заведите счета в разных банках, и следите, чтобы поступления на каждый были нерегулярные и небольшие.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:05

Faceless не трать время, это просто вброс :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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