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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:51

  San1t написав:
  ol_zy написав: Тот же арбуз сейчас 6,90грн, помидоры 5-15грн на рынке. Инжир по 40грн, абрикосы 20-30 грн, лимоны 35-40грн, бананы от 22грн. Вы ищите по дешевле в Турции и по дороже в Украине для сравнения, я сравниваю с по дешевле в Украине и разницы особой не вижу. И за 350-500 грн из наших маркетов можно выходить с тяжелыми и полными сумками.
Единственный + в Турции может быть в медицине, но пока что это все на уровне теорий, а как оно будет на самом деле и чего будет стоить та страховка, когда реально прижмет - это большой вопрос.

Не знаю, мой опыт сегодняшних цен: арбуз видел от 9грн за кг, но есть и по 20 с плюсом, помидоры дешевле 20грн не встречал, а те, что хочется кушать от 35 до 48грн абрикосы не менее 30грн.

вы же понимаете, что, если вы чего-то не видели, то это не значит, что такого нет? а просто вы плохо искали
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:09

ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.
Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.
Не живи.

"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова..."

Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...
Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.
Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.
Ветка то о другом...
Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.
Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!
Куда собрались: в США? Удачи!

Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».

А так просто забавно...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:25

  akurt написав:ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.
Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.
Не живи.

"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова..."

Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...
Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.
Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.
Ветка то о другом...
Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.
Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!
Куда собрались: в США? Удачи!

Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно.
А так просто забавно...

зато акурт же знає що в Бучі погано, мабуть має магічну кулю з всевидячим оком та мелафоном.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:28

І де це я писав/говорив, що в Бучі все погано?
Краще розкажіть про ось це:
  flyman написав: їм надо розказать про пользу діверсіті

Послухаємо...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:55

  akurt написав:І де це я писав/говорив, що в Бучі все погано?
Краще розкажіть про ось це:
  flyman написав: їм надо розказать про пользу діверсіті

Послухаємо...

Так тут не пишуть що в Туреччині ВСЕ погано
От йогурти добрі, аж ложка стоїть, і сібас дешевий. Ляпота.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 722723724725
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