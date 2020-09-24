Додано: Чет 03 гру, 2020 21:14

з энотрнетов



привєт:

Сейчас раннее утро в Махмултаре, а я уже выбрался из апартаментов. Вот, друзья, ради чего стоит просыпаться, ради чего стоит вставать в пять утра! Ради того, чтобы увидеть вот эту прибережную гору или Средиземное море! Море, на которое сейчас будут падать первые лучи солнца, рассвета, а не для того чтобы пойти на работу! Сегодня проснулся и такое ощущение сразу — Блин! Какое-то давно, давно забытое, ужасное ощущение, когда встаешь по будильнику. Сто лет не вставал по будильнику! Встал и сразу же понял, что сейчас не на работу, сейчас не вот это — толкотня в метро, ни какие-то там ужасные зомби лица пассажиров, которые едут куда-то там в какой-то офис, в коматозном состоянии прибывать. Думаю — сейчас я только сполоснусь, немножечко собью вот этот сон и примерно вот то что сейчас и вижу перед собой, так и представлял проснувшись — начнется сказка! Сказка, но не ужасная, которая начиналась каждый раз когда я ехал на работу. Вот ради этого, друзья, и стоит вставать!



отвєт:

Так это сраная Аланья штоле? Для русских и украинских нищебродов? Да, ради этого стоит просыпаться

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