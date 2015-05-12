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Какой путь ждет Украину
прогресс или регресс 5-10 лет ?

Какой путь ждет Украину прогресс или регресс 5-10 лет ?
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:12

  yama написав:Кто-то хочет дать свой прогноз ?

Для кого-то Прогресс это регресс, а кому-то наоборот
person
 
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