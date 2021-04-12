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Finance.ua: Молодіжний
кредит на житло

Finance.ua: Молодіжний кредит на житло
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:37

Размечтались. Давно порезали программу молодёжного кредитования. Оставили лишь финансирование действующих программ. Оставили так же возможность, в редких случаях, для ветеранов АТО и соц. групп. Молодёжное кредитование было приостановлено ещё в 2014 году (кто не в курсе).
semen6443
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:27

Я получила молодежный кредит в Харькове в прошлом году. Ожидала свою очередь почти два года, но это реальная возможность улучшить жилищные условия.
kuligina
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 23:46

Мы хотим получить этот кредит, арендуем в днепропетровске квартиру. Но прописаны в другом городе. Тоесть дают кредит по месту прописки?
46rimani
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