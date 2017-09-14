Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

Додано: Сер 18 кві, 2018 14:35

Подолянин написав: nik1 написав: так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Пока что в вашем "инновационном" государстве увеличивается только производство зерна и буряка. "натовские" комбайны постарались.

Что там с Ангарой? А что с лунной базой, обещанной в 2005г? Во что они превратились? Пока что в вашем "инновационном" государстве увеличивается только производство зерна и буряка. "натовские" комбайны постарались.Что там с Ангарой? А что с лунной базой, обещанной в 2005г? Во что они превратились?

nik1 написав: Подолянин написав: Пока что в вашем "инновационном" государстве увеличивается только производство зерна и буряка. "натовские" комбайны постарались. Что там с Ангарой? А что с лунной базой, обещанной в 2005г? Во что они превратились? Пока что в вашем "инновационном" государстве увеличивается только производство зерна и буряка. "натовские" комбайны постарались. Что там с Ангарой? А что с лунной базой, обещанной в 2005г? Во что они превратились?

Считаю, что именно этого добивался запад и это ему частично удалось. В Украине больше в России меньше.... Считаю, что именно этого добивался запад и это ему частично удалось.в России меньше....

Мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника – компании Силовые машины”, – сообщила ОДК.

Единственный производитель таких турбин – компания Сименс технологии газовых турбин, где у немецкого концерна Siemens 65 процентов, еще 35 процентов у компании Силовые машины

Да они Буран не смогли сохранить! Китайцам продали по-запчастям. Что уже говорить про создание нового?Да Запад ничего не добивался! Он никого не заставлял покупать их машины, люди сами покупали. Никто не заставлял бизнес Камазы собирать на иностранных комплектующих - менеджеры сами это делали. Просто западное ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЙ, КАЧЕСТВЕННЕЙ.А что касается Украины, так она как раз МЕНЬШЕ пострадала после развала СССР.Это Россия, а не Украина потеряла технологию производства корабельных турбин.Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя.Это Россия сделала только одни самолет СуперДжет (на 70% из иностранных комплектующих, в отличии от Ана, который был на 100% из украино-российского).Это Россия потеряла производство сельхозтехники, в то время как в Украине работают ХТЗ, Лозовские машины, Харвест, Херсонский Машиностроительный Завод и пр.Это Россия потеряла производство ракет воздух-воздух и воздух-земля, пока Артем производил их.И т.д., и т.п.Россия просто бензоколонка, которая имеет много денег и может многое и МНОГИХ купить. Но с технологической точки зрения Украина сохранила гораздо больше технического потенциала со времен СССР. И не просто сохранила, но и создала много нового. Например, новые технологии в авиационном двигателестроении (как в Д-27), динамической и активной защите танков, и пр.А потом:Короче, понятно. "Силовые машины" будут запчасти покупать у Сименса, а Салют будут делать "истинно российские турбины".Это как советские компьютеры, в которых процессоры были отечественные, Интел