Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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dmitrydemin1973 написав:Отмечается, что в марте должны были закончиться испытания турбины. Однако теперь восстановить прототип невозможно, нужно начинать работу с новым оборудованием, утверждает второй источник.
Однако источники Reuters сильно сгущают краски. Информация о том, что газотурбинная установка ГТД-110М не прошла испытания, развалилась и все придется начинать заново – некорректная, заявил газете ВЗГЛЯД представитель Объединенной двигателестроительной корпорации. «В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем.
Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в РФ, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы», – рассказал представитель ОДК, куда входит рыбинский «Сатурн».
Учитесь отмазываться! Турбина не развалилась, просто ряд механизмов вышел из строя.
А как бы они описывали недавний конфуз с Кузей-авианосцем? "Самолеты не утонули, они планово перебазировались на дно морское"?
dmitrydemin1973 написав:Поэтому надежды на то, что Россия сможет создать газовую турбину большой мощности, никуда не ушли. «Да, неисправность может быть устранена. Соответствующие работы уже ведутся. Все участники проекта настроены твердо, работы будут продолжены. С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции
Ну вот и краткая выжимка - дайте еще денег, пилить нечего.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
...новая российская ракета-носитель Союз-5 находится еще в разработке, ее испытания намечены на 2024 год. Компания (S7, Морской Старт) планирует пока летать на Зенитах.
И что, простите, произвел Запад? КР, 7 из каждых 10-ти которых сбили немного модернизированные советские системы (если у Вас есть сомнения, просто посмотрите сюда https://vz.ru/news/2018/4/17/918285.html (гляньте, как на месте 3-х складов с якобы химоружием, обстрелянных 22-мя ракетами!!!, выпущенных 3-мя как минимум носителями разных стран оказалось 4 воронки!!!)
Подобными выс.рами трехкопеечных троллей, рассчитаных на тамошних дураков, извините, по-другому не скажешь, завален весь рунет. россия все сбила, но цели все поражены )) Где логика?
vladvlas, а где тогда хим. заражение территории если разбомбили хим. завод? значит или не то разбомбили или хим. оружие - фейк (чему я не удивлюсь, т.к. хорошо помню негра трясущего пробиркой на заседании ООН, но потом сколько ни искали так этого оружия в Ираке и не нашли).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
se64plus написав:К чему этот чёс? Даже, если это правда (а скорее всего это просто очередной в***р рассейского недо-сми), вы надеетесь, что их сразу обвинят в измене? Если государство не способно обеспечить своих граждан, то они, граждане, должны брать судьбу в свои руки. Это и есть фундаментальное право и свобода человека. Родина это не то место, где ты родился, а то, где ты чувствуешь себя в безопасности, а все твои потребности обеспечены. И в измене будут обвинены те, кто такую ситуацию допустил. Хотя, когда рассея вернет Крым, вопрос решится сам собой. Или вы думаете, что у нас нет своих проблем? Вот когда агрессор уберется из нашей страны, когда перестанет распространять свою гниль вокруг - тогда поговорим.
Вот также рассудив, одноклассник взвесив все за и против и взяв судьбу в руки, сразу там и остался. Только есть здесь одно НО, если государство таким образом думает об армии, о восстановлении которой сейчас так трубят, то ее у него в конечном итоге снова не окажется. Военные это люди особой касты, выбор у них один - это приказ. А если им нужно взять судьбу в свои руки, то потом и возникают подобные нашим горячим областям ситуации. Судя по всему Вы далеки от понятия "военный человек", потому и пишите подобные вещи. Нет права у абстрактного государства, коим есть к примеру 1-лицо оного, кидать на произвол защитников государства.
RomanTik написав:vladvlas, а где тогда хим. заражение территории если разбомбили хим. завод? значит или не то разбомбили или хим. оружие - фейк (чему я не удивлюсь, т.к. хорошо помню негра трясущего пробиркой на заседании ООН
Нет, не помнишь - потому что повторяешь рашкинскую пропаганду.
RomanTik написав: но потом сколько ни искали так этого оружия в Ираке и не нашли
Нашли там химоружие. Сюрприз, да?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
myshapiton написав:в то время как в Украине работают ХТЗ, Лозовские машины, Харвест, Херсонский Машиностроительный Завод и пр.
С оффсайта ХМЗ:
SKIF 280 Superior: комбайны 5-го класса производительности, совместное производство Sampo Rosenlew (г. Пори, Финляндия) и ООО НПП Херсонский машиностроительный завод (г. Херсон, Украина), качественные, современные, надежные, модель: SKIF 280 Superior, диапазон мощности 260 - 280 л.с., материалы и комплектующие от элитных поставщиков
Атмосфера секретности связана с тем, что все найденное оружие было произведено до 1991 года, пишет издание. Президент США Джордж Буш-младший объяснял необходимость вторжения в Ирак в 2003 году тем, что тогдашний иракский лидер Саддам Хусейн разрабатывал новое химическое оружие. Однако тот факт, что найденное вооружение было произведено еще в 1980-х, противоречил объяснениям Белого дома.
Кроме того, в пяти случаях из шести, когда военнослужащие пострадали от обнаруженного химоружия, боеприпасы были спроектированы в США. Многие компоненты вооружений поставлялись и другими западными странами.
Атмосфера секретности связана с тем, что все найденное оружие было произведено до 1991 года, пишет издание. Президент США Джордж Буш-младший объяснял необходимость вторжения в Ирак в 2003 году тем, что тогдашний иракский лидер Саддам Хусейн разрабатывал новое химическое оружие. Однако тот факт, что найденное вооружение было произведено еще в 1980-х, противоречил объяснениям Белого дома.
Кроме того, в пяти случаях из шести, когда военнослужащие пострадали от обнаруженного химоружия, боеприпасы были спроектированы в США. Многие компоненты вооружений поставлялись и другими западными странами.
1. "Атмосфера секретности" была связана не с тем, что оружие разрабатывалось до 1991-го года и в статье NYT это обьясняется. 2. "Президент США Джордж Буш-младший объяснял необходимость вторжения в Ирак в 2003 году тем, что тогдашний иракский лидер Саддам Хусейн разрабатывал новое химическое оружие" - это не так, вот ссылка на его слова: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030322.html. Ничего про новое оружие там нет. 3. "Боеприпасы были спроектированы в США" - это вообще праздник. Автомат Калашникова был спроектирован в СССР, теперь обвиним СССР в геноциде хутси?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
vladvlas написав:что именно говорил "тот негр". Дословно.
Из полной стенограммы выступления Пауэлла в ООН:
Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount--this is just about the amount of a teaspoon--less than a teaspoon full of dry anthrax in an envelope shutdown the United States Senate in the fall of 2001.
Меньше, чем чайная ложка сухой сибирской язвы, немного об этом количестве - это всего лишь количество чайной ложки - меньше, чем чайная ложка, полная сухой сибирской язвы, в конверте, закрывающем сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года.