Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Sommer написав:3. "Боеприпасы были спроектированы в США" - это вообще праздник. Автомат Калашникова был спроектирован в СССР, теперь обвиним СССР в геноциде хутси?
Part 4 Playing Down Dangers, Withholding Evidence ... The publicly released information also skirted the fact that most of the chemical artillery shells were traceable to the West, some tied to the United States.
These shells, which the American military calls M110s, had been developed decades ago in the United States. Roughly two feet long and weighing more than 90 pounds, each is an aerodynamic steel vessel with a burster tube in its center.
The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent. American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”
The United States also exported the shells and the technology behind them. When Iraq went arms shopping in the 1980s, it found manufacturers in Italy and Spain willing to deal their copies. By 1988, these two countries alone had sold Iraq 85,000 empty M110-type shells, according to confidential United Nations documents. Iraq also obtained shells from Belgium.
By 2006, the American military had found dozens of these blister-agent shells in Iraq, and had reports of others circulating on black markets, several techs said. Tests determined that many still contained mustard agent, some at a purity level of 84 percent, officials said.
Had these results been publicly disclosed, they would have shown that American assertions about Iraq’s chemical weapons posing no militarily significant threat could be misread, and that these dangerous chemical weapons had Western roots.
Sommer написав:3. "Боеприпасы были спроектированы в США" - это вообще праздник. Автомат Калашникова был спроектирован в СССР, теперь обвиним СССР в геноциде хутси?
Part 4 Playing Down Dangers, Withholding Evidence ... The publicly released information also skirted the fact that most of the chemical artillery shells were traceable to the West, some tied to the United States.
These shells, which the American military calls M110s, had been developed decades ago in the United States. Roughly two feet long and weighing more than 90 pounds, each is an aerodynamic steel vessel with a burster tube in its center.
The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent. American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”
The United States also exported the shells and the technology behind them. When Iraq went arms shopping in the 1980s, it found manufacturers in Italy and Spain willing to deal their copies. By 1988, these two countries alone had sold Iraq 85,000 empty M110-type shells, according to confidential United Nations documents. Iraq also obtained shells from Belgium.
By 2006, the American military had found dozens of these blister-agent shells in Iraq, and had reports of others circulating on black markets, several techs said. Tests determined that many still contained mustard agent, some at a purity level of 84 percent, officials said.
Had these results been publicly disclosed, they would have shown that American assertions about Iraq’s chemical weapons posing no militarily significant threat could be misread, and that these dangerous chemical weapons had Western roots.
nik1 написав:Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.
Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
RomanTik написав:а где тогда хим. заражение территории если разбомбили хим. завод? значит или не то разбомбили или хим. оружие - фейк
А если подумать? У асадят и их кремлевских хозяев было несколько (!) дней чтобы подготовиться и перепрятать. Это раз. Если бы они что-то там оставили и произошло заражение местности - это бы свидетельствовало об обмане роССии, что мол она 100% химии Асада уничтожила. Это два.
nik1 написав:Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.
Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе.
“Нафтогаз” не знает, как снабжать украинцев газом после остановки транзита из РФ Мало того, что «Нафтогаз» не готов к полному прекращению газового транзита из России в Европу, он не готов даже к существенному снижению прокачки. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne. «Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — отметил Землянский. Эксперт пояснил, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, в принципе, может прокачивать от 120 до 140 млрд кубометров в год. И до конца 2019-го средний объем транзита из РФ в Европу сохранится на уровне около 90 млрд кубометров в год.
Однако после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» этот объем сократится сначала втрое, а чуть позже – вчетверо. В результате, отмечает Землянский, из четырех магистральных газопроводов Украины в эксплуатации может остаться только один, а ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.
Вследствие остановки трех из четырех трубопроводов огромное количество украинских потребителей останется без «голубого топлива». И что в этом случае делать, в «Нафтогазе» пока не знают, подчеркнул эксперт.
Правда, у украинской госкомпании есть еще время подумать до конца 2020 года, поскольку «Газпром» не сможет сразу отказаться от украинского транзитного маршрута после введения в строй «Северного потока-2». Причина этого заключается в том, что немецкий магистральный газопровод EUGAL в 2020 году будет еще не полностью готов к эксплуатации – в строй вступит только одна нитка.
Поэтому EUGAL сможет прокачивать на первых порах около 20 млрд кубометров в год, и только после ввода в строй второй нитки в конце 2020 года мощность газопровода повысится до проектной – более 30 млрд кубометров в год.
Волгарь ваши достижения противоречат сами себе. население не уменьшилося. сдано на 20% больше жилых метров. обеспеченность возрасла с 16 до 26(60%). ничего не смущает? либо население уменьшилося на 30%-40%, либо ктото пи**. и так во всем.
А если чуть-чуть подумать? Сдача жилья выросла на 20% в ГОД (с 70-ти до 80-ти+ млн. м2). Вполне естественно, что с учетом темпов выбытия ветхого фонда, обеспеченность жильем выросла почти на 60%. Насчет Су-34, 35, МиГ- 35. Ничего подобного в СССР и близко не было. Су-34 - первый в мире истребитель-бомбардировщик, который по меткому выражению летчиков не является ИСТРЕБИТЕЛЕМ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК, потому что способен вести маневренный воздушный бой на скорости близко к 2000 км/ч Су-35 отличается от Су-29 2-мя особенностями - тяга его двигателя на форсаже не 12,5 а 15 т, а сам двигатель - С УПРАВЛЯЕМЫМ ВЕКТОРОМ ТЯГИ, что обеспечивает ему сверхманевренность, недоступную ни одному самолету в мире. Подлинных характеристик Миг-35 еще никто не знает, кроме отношения тяги к взлетному весу больше 1, но поверьте (как человеку, работающему в 10 км от завода, где он начинает производится), он еще преподнесет множество сюрпризов. Я уже не говорю про С-500 (завод тоже недалеко), способные снимать спутники с низколетящих орбит. Кстати, начинает проясняться ПОДЛИННАЯ судьба умных ракет, 100% которых попали в цель Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США https://vz.ru/news/2018/4/19/918529.html
Сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля, сообщил источник в минобороны Сирии. Он сообщил, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии». Российской стороне их передали 17 апреля, 18 апреля ракеты «отправлены самолетом в Россию».
Sommer написав:Спасибо за цитату, но что она должна показать?
Ответ на вашу цитату перед ней.
АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям и без них десятками стран, поэтому нет никакой ответственности СССР за геноцид тутси.
А вот снаряд M110s был спроектирован и выпускался строго для определенной цели - “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas” ("для создания токсического воздействия на персонал и для загрязнения жилых районов"). Т.е. для создания химического оружия массового поражения.
Если тутси были убиты АК нонейм производителя и поставщика, то M110s известно кем были произведены и проданы Ираку - Италией, Испанией и Бельгией. "these dangerous chemical weapons had Western roots" ("это опасное химическое оружие имеет западные корни").
Сегодня за команду предпринимателей-волгарей опять играет милитарист из-за поребрика с прозвищем Неимеющийаналохов ))
Хорошая новость для его почитателей. Спустя 10 лет неимеющийаналохов Су-100500, и, возможно даже не один, будет допущен к параду Победы. Его разработчики были гораздо прозорливее разработчиков посмешища под названием армата, ведь если бы он заглох, то мог бы и на фюрера упасть...
Сегодня за команду предпринимателей-волгарей опять играет милитарист из-за поребрика с прозвищем Неимеющийаналохов ))
Это Вы зря по бессильно злобе - я всегда один и тот же. Кстати о технологиях - Вы и Ваши единомышленники знают, что ЭПР у КР во фронтальной проекции меньше, чем у F-22 или F-35? Т.е. атакуй Сирию целое авиакрыло этих чудо-машин - продуктов супертехнологий, они все повторили бы судьбу Томагавков.
nik1 написав:Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.
Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе.
“Нафтогаз” не знает, как снабжать украинцев газом после остановки транзита из РФ Мало того, что «Нафтогаз» не готов к полному прекращению газового транзита из России в Европу, он не готов даже к существенному снижению прокачки. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne. «Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — отметил Землянский. Эксперт пояснил, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, в принципе, может прокачивать от 120 до 140 млрд кубометров в год. И до конца 2019-го средний объем транзита из РФ в Европу сохранится на уровне около 90 млрд кубометров в год.
Однако после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» этот объем сократится сначала втрое, а чуть позже – вчетверо. В результате, отмечает Землянский, из четырех магистральных газопроводов Украины в эксплуатации может остаться только один, а ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.
Вследствие остановки трех из четырех трубопроводов огромное количество украинских потребителей останется без «голубого топлива». И что в этом случае делать, в «Нафтогазе» пока не знают, подчеркнул эксперт.
Правда, у украинской госкомпании есть еще время подумать до конца 2020 года, поскольку «Газпром» не сможет сразу отказаться от украинского транзитного маршрута после введения в строй «Северного потока-2». Причина этого заключается в том, что немецкий магистральный газопровод EUGAL в 2020 году будет еще не полностью готов к эксплуатации – в строй вступит только одна нитка.
Поэтому EUGAL сможет прокачивать на первых порах около 20 млрд кубометров в год, и только после ввода в строй второй нитки в конце 2020 года мощность газопровода повысится до проектной – более 30 млрд кубометров в год.
В Нидерландах пройдет фестиваль тюльпанов. На это событие соберутся миллионы туристов. Будут представлены более тысячи разновидностей этих прекрасных растений....Это я к чему вообще?! Так что- то написать от балды под чужим постом в качестве ответа)))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления