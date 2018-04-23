Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Нед 29 кві, 2018 19:14

Gastarbaiter написав: НДС - налог на конечное потребление НДС - налог на конечное потребление

Был в ЕС - там возвращают этот налог тем, кто не гражданин ЕС . Значит налог не на конечного потребителя ?Допустим вы правы, это немного поясняет вид налога, это налог не на прибыль? Но пока не поясняет - почему нужно платить налог на все , что я потребляю, если со всех моих доходов я уже оплатил налог на потом потраченные мною на потребление деньги ? А деньги - они и нужны для потребления ? За чем еще они нужны ? Когда налог не с конечного потребления, а с прибыли - тут все ясно. Но с потребления - это абсурд.Почему мне в мой карман никто не платит тот НДС - с "конечного потребителя" угля , который я добыл в шахте или с того пальто, что я сшил в ателье - мне заплатили только мизерную долю с прибыли и все ? Потом должны что-то и с НДС на "конечного потребителя"?!Смысл облагать налогом "конечное потребление" не ясен? Обложение налогом прибыли - тут все ясно. А налог на потребление ?! После того как на эти деньги, которые я заработал ТОЛЬКО для потребления - я уже заплатил налог ? Деньги нужны для потребления - и все. И на что идет этот налог конкретно ? Смысл в этом, и на что идет налог - "НПП" налог на прибыль? Если на разные направления -тогда уж понятно будет с чего нужно этот налог брать.Кто особо умный - и понимает - поясните - на что идут эти два вида налога ? Если на одно и то же , то это один налог - который берут с нас 2 раза.Почему в ЕС этот налог берут только с граждан ЕС ? А туристам его возвращают - такс- фри ? Наверное дело не в конечном потреблении ? А все таки в налоге с прибыли торговца , и налог - идет на благоустройство и соц.защиту граждан ЕС ? Приезжие от ЕС не получат ничего, поэтому им возврат ?А что мы за него получаем? С этого нужно начать ? автомобилисты платят налог на благоустройство дорог к примеру.