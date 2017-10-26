Олешки (Цюрупинск) - игорный центр Херсонской области

Додано: Чет 19 кві, 2018 07:43

И это правда. Хотя игорный бизнес в Украине официально запрещён с 2009 года, но в Олешках ( Цюрупинск) он процветает по сей день . Такой себе «Лас-вегас» в Олешковских песках.Казино расположено по адресу г. Олешки, ул. Гвардейская 101-А. Если знаешь «специальный» пароль — то свободно проходишь в казино и играешь не в какое-то «лото», а на настоящих игровых автоматах и игорных столах. И это на протяжении девяти лет.Хозяйка казино Макиевская Елена Викторовна и ее правая рука Тарас Деревянко не «брезгуют» ничем. В казино попадают несовершеннолетние. Постоянно идёт торговля наркотиками. Не брезгует хозяйка и деньгами, которые зарабатываются на крови контрабандной торговлей с окупированным Крымом. И, судя по тому, что выручку инкассирует инкассаторская машина — бизнес идёт очень хорошо.Только государство с этого бизнеса ничего не имеет, разве что нечистые на руку правоохранители с областного центра. Местные, наверное, побоялись бы брать на себя такую ответственность. А может быть, «крыша» у «бизнес-леди» в самой столице? Хотя, вряд ли высшее полицейское руководство будет мараться с горе-предпринимателями из Цюрупинска.Господин Арсен Аваков и глава нацполиции Сергей Князев обязаны как можно быстрее прекратить этот беспредел в Олешках, в который все больше и больше втягиваются несовершеннолетние. И по всей строгости закона виновные должны понести наказание.Михаил Варфоломеев