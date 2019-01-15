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Алименты

Алименты
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:04

Алименты

Что делать и возможно ли это. Бывший муж платит алименты в озадбанк. Счетом я не пользуюсь больше года. Недавно он переводил алименты и якобы они пошли на счет но потом вернулись. Возможно ли это.на сколько я знаю щет остается при любых обстоятельствах.
q12w09e78rtyuiop
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:02

q12w09e78rtyuiop

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Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 06:55

  q12w09e78rtyuiop написав:Недавно он переводил алименты и якобы они пошли на счет но потом вернулись.
Возврат происходит при неправильных реквизитах, по которым произвели банковский перевод.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:10

  q12w09e78rtyuiop написав:Что делать и возможно ли это. Бывший муж платит алименты в озадбанк. Счетом я не пользуюсь больше года. Недавно он переводил алименты и якобы они пошли на счет но потом вернулись. Возможно ли это.на сколько я знаю щет остается при любых обстоятельствах.

Возможно.
Во-первых, не так давно была смена счетов с 2625 на 2620, могли указать неверный номер счета (по старинке), и платеж вернули
Во-вторых, если счетом долго не пользовались, он может быть заблокирован.

Ну и счет не остается "при любых обстоятельствах", после трех лет неактивности он может быть закрыт
Faceless
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