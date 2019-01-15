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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:04
Алименты
Что делать и возможно ли это. Бывший муж платит алименты в озадбанк. Счетом я не пользуюсь больше года. Недавно он переводил алименты и якобы они пошли на счет но потом вернулись. Возможно ли это.на сколько я знаю щет остается при любых обстоятельствах.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:02
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Я бы тоже с такой безграмотной развелся бы.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Сер 16 січ, 2019 06:55
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:10
Возможно.
Во-первых, не так давно была смена счетов с 2625 на 2620, могли указать неверный номер счета (по старинке), и платеж вернули
Во-вторых, если счетом долго не пользовались, он может быть заблокирован.
Ну и счет не остается "при любых обстоятельствах", после трех лет неактивности он может быть закрыт
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