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Итоги: Энергетика 04.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:21

Итоги: Энергетика 04.05.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют незначительную динамику в свете ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно перспектив санкций против Ирана.

По состоянию на 7.10 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05%, до $73,58 за баррель, при этом ранее в ходе торгов она росла до $73,8 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до $68,38 за баррель после роста до $68,64 за баррель.

В центре внимания инвесторов в пятницу остаются события вокруг ядерной программы Ирана. Рынки ждут, что президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет.

В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо полагает, что текущий уровень нефтяных цен учитывает неопределенности, связанные с Ираном. При этом эксперт добавил, что стоимость «черного золота» может пойти вниз, если ожидания новых санкций против страны ослабнут.

Нефть завершила ростом четверг, так как трейдеры обеспокоены тем, что потенциальный выход США из ядерного соглашения по Ирану и угроза Международного валютного фонда относительно Венесуэлы приведут к ужесточению поставок мировой нефти.
Цены восстановились от ранней слабости, которая была обусловлена недавними данными, свидетельствующими о сильном подъеме запасов нефти и рекордном производстве в США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньская WTI выросла на 50 центов, или на 0,7%, до $68,43 за баррель.

В то же время нефть сорта Brent прибавила 26 центов, или 0,4%, до $73,62 за баррель на ICE Futures Europe.

Фьючерсы на природный газ, тем временем, показали самый низкий уровень за последние две недели после того, как правительство США сообщило о первом недельном росте запасов природного газа в этом году.

«Опасения о ядерной сделке Ирана и статистика, показывающая, что объем производства ОПЕК был ниже их целевого показателя в апреле, являются позитивными факторами», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.

данным опроса Bloomberg News, ОПЕК добыла 31,93 миллиона баррелей нефти в день в апреле по сравнению с пересмотренным 31,97 миллионам в марте.

«Ценовая динамика продолжает предполагать, что быки по нефти по-прежнему сильно зависят от геополитических напряжений и опасений по поставкам чтобы поддерживать текущий потенциал роста», - написал Лукман Отунуга, аналитик FXTM. - «Хотя нефть может еще больше вырасти, если США выйдут из сделки по Ирану, рост, скорее всего, будет ограничен ростом добычи сланца в США».

Июньский бензин вырос на 0,4% до $2,088 за галлон, а июньский топочный мазут снизился на 0,4% до $2,133 за галлон.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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