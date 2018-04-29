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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:18

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Пропонуємо до обговорення:
При оформленні субсидій українцям потрібно буде декларувати доходи всіх членів сім'ї (подружжя та неповнолітніх дітей).

Дивися повний текст Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів сім'ї.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:19

ур**, что тут сказать...если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания..
PS Народ бежит кормовая база барыги сокращается вот и придумывают как побольше ободрать с остатков населения... а после выборов если шайка останется у кормушки ждем повышения коммуналки еще в два раза...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:35

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Джон написав:что тут сказать...если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания..

Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:37

Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.
ygn
 
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