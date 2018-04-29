При оформленні субсидій українцям потрібно буде декларувати доходи всіх членів сім'ї (подружжя та неповнолітніх дітей).
Дивися повний текст Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів сім'ї.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:18
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів сім'ї.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:19
ур**, что тут сказать...если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания..
PS Народ бежит кормовая база барыги сокращается вот и придумывают как побольше ободрать с остатков населения... а после выборов если шайка останется у кормушки ждем повышения коммуналки еще в два раза...
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:35
Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів
Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:37
Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:49
В 2-3 раза? Вы издеваетесь? Себестоимость газа собственной добычи сейчас с таким курсом баксов 40, если яценюк в 2013-м при курсе 8 говорил о 80 и что нельзя повышать тарифы. В 10 раз уже хотят!
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:58
hxbbgaf
"В 2-3 раза" я имел в виду средние цены на коммуналку, а не конкретно цену на украинский газ.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:04
То есть все с детьми и внуками в 10-м живут в одной квартире и сдают? Абышосказать.
И субсидия - это сейчас не подарок, а компенсация того тарифного ограбления, которое устроили нам эти ворюги. Так что они решили совершить "прикре самогобство" за год до выборов, это, вероятно, традиция такая.
Газ в наших недрах - это не заслуга ахметки, шуфрича, кононенки и прочих ворюг и феодалов, они его не создавали, это природный газ, который должен принадлежать всему народу Украины! Мы переплачиваем в 7 раз, а хотят уже, чтоб переплачивали в 12. При этом ограбили всех пенсионеров, выплачивая копеечную пенсию, и чинуши грабят всю страну, соря нашими деньгами по всему миру. Платить такие тарифы просто нечем.
И суммировать доходы всех родственников, которые даже не прописаны и фиг знает сколько лет живут черти где, это уже явный бред. Это тришкин кафтан какой-то получится. Это что возьмут суммарные доходы всех родственников и начнут считать эту сумму как доход каждого?
Себе бы так считали, а то понаписывают мерседесы на 80-летнюю бабушку и спроса нет и грабят и грабят миллиардами. Долго еще терпеть будет это все? Промолчим сейчас - дальше наш же газ, который в наших недрах, станет еще в несколько раз дороже и отопление хрущебы зимой уже будет больше не только пенсии, а зарплаты.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:16
Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів
Сами же этот бред и придумали? "Абышосказать".
Субсидия - это матпомощь неимущим на оплату конкретных услуг. По по определению. Тут нечего обсуждать.
В наше время прописка не играет никакой роли. Речь не о всех родственниках, а о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22
Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів
Так пару років тому вже ж декларували доходи, потім зробили варіант, коли самі соцробітники через податкову дохід мешканців підраховували. А тепер як це планується?
За посиланням фраза "Водночас, на квартиру, де прописаний чоловік, оформлялася субсидія, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомоги." Наскільки я знаю, то субсидія призначається по кількості саме зареєстрованих осіб.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:32
Та да, не играет, только за проживание без прописки или не по ее месту штраф...Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о соверешеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы?
То есть доходы будут считать всех, а нормы - не на всех. Хитро.
Так и считаете мужей и жен тогда, при чем тут родители и дети, которые живут отдельно, еще и со своими семьями часто, чтоб суммировать их доходы.
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