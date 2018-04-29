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Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:42

  Raymond написав: задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании


мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:09

Re: України

  SMOKE написав:Самостоятельны мы сейчас. Вопрос ставиться о будущем. Состояние в ЕС и НАТО несет

Хотим - работаем, не хотим - не работаем. ТАК будем продолжать и в будущем.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:12

Я бы проголосовал за таможенный союз , мы бы хорошо продавали свою продукцию в страны СНГ а дальше и в Китай и энергоресурсы для нас были бы дешевле и транзит газа бал бы при нас , а теперь ничего этого нет , экспорт только зерновых , руды и других полезных ископаемых , сокращение населения , массовый отток рабочей силы за границу
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:23

Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

  makishin60 написав:Я бы проголосовал за таможенный союз , мы бы хорошо продавали свою продукцию в страны СНГ а дальше и в Китай и энергоресурсы для нас были бы дешевле и транзит газа бал бы при нас , а теперь ничего этого нет , экспорт только зерновых , руды и других полезных ископаемых , сокращение населения , массовый отток рабочей силы за границу

То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:26

Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить машину, но не имею возможностей.
nik1
 
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Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают. Вот и опросы должны быть конкретнее. Вы хотите повышения коммунальных тарифов до уровня ЕС, или до уровня СНГ.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:38

А потом собрать эти практические опросы и свести их в практические ответы.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:40

Или вот интересный. Вы хотите Евроштрафы?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:47

Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

  headshaker написав:То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо.


А такая простая мысль как производить и то и другое в голову не приходила? Когда китайцам на фабрику заказываешь, они спрашивают вам это изделие сделать попроще и подешевле, или вылизать изделие до уровня Армани но подороже. И китайцы рады всем заказам. Потому что китайцы умные.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:02

Re: понад

  headshaker написав:см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо

+ рошен
но этого не достаточно для такой большой европейской страны
sal
 
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