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Итоги: Энергетика 11.05.18

Итоги: Энергетика 11.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:34

Итоги: Энергетика 11.05.18

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с ноября 2014 года на фоне ситуации вокруг Ирана.

По состоянию на 07.30 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до $77,34 за баррель.
Накануне цена Brent достигала почти $78 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,08% - до $71,3 за баррель.

Коррекции на рынке нефти в пятницу способствуют надежды инвесторов на то, что, возможно, альтернативные поставки помогут нивелировать грядущее падение экспорта сырья из Ирана в свете восстановления санкций против страны. В частности, участники торгов надеются, что страны из ОПЕК будут наращивать добычу для того, чтобы не допустить дефицита нефти на рынке.

«Рынок сейчас пристально следит за способностью стран ОПЕК и других производителей нефти реагировать на возможные перебои поставок сырья. Инвесторы все больше считают Кувейт и Ирак производителями с наилучшей возможностью быстро нарастить добычу в ответ на возможное снижение экспорта из Ирана», - таково мнение аналитиков ANZ Bank.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Цены на нефть в четверг восстановились после снижения в течение дня и закрылись с небольшим ростом. В четверг различные СМИ сообщили о том, что министр нефти Ирана заявил по государственному телевидению, что ничего стоящего внимания с экспортом нефти после санкций не произойдет.
Признаки дальнейшего роста запасов в США и введение периода предваряющего начало санкций против Ирана также помогло охладить опасения в отношении риска для поставок с Ближнего Востока.

Охлаждение цен могло быть из-за инвесторов, которые ожидали немедленного введения санкций, а не периода предупреждения.

Июньский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 22 цента, или на 0,3%, до $71,36 за баррель, после достижения минимума $70,56. Контракт в среду вырос на 3% и достиг нового максимума для ближайшего контракта с ноября 2014 г.

Июльский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 26 центов, или на 0,3%, до $77,47 за баррель.
Фьючерс также достиг максимального уровня с ноября 2014 г.

Новые максимумы цены были достигнуты после того, как Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии.
Кроме этого, в среду поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы запустили в среду ракеты по Саудовской Аравии.

Опасения в отношении Ирана, включая «ядерную сделку» в западными странами, были ключевыми с недавнем ралли по нефти до максимумов конца 2014 г. Президент США Трамп во вторник объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном и заявил, что введет экономические санкции самого высокого уровня против этой страны.
Новые санкции могут сократить объем экспорта нефти из Ирана и привести к уменьшению объёма мирового предложения.

По данным Администрации энергетической информации США (EIA) в среду, запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2,2 млн. баррелей, что стало первым сокращением запасов за три недели. Однако запасы нефти в терминале в Кушинге растут и во вторник, по данным Genscape, составили 39,56 млн. баррелей, что на 479 тыс. баррелей больше, чем в пятницу. Запасы в Кушинге растут из-за работ по обслуживанию нефтепереработки и роста импорта из Канады.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
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