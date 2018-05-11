Итоги: Энергетика 11.05.18

Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:34

Коррекции на рынке нефти в пятницу способствуют надежды инвесторов на то, что, возможно, альтернативные поставки помогут нивелировать грядущее падение экспорта сырья из Ирана в свете восстановления санкций против страны. В частности, участники торгов надеются, что страны из ОПЕК будут наращивать добычу для того, чтобы не допустить дефицита нефти на рынке.



«Рынок сейчас пристально следит за способностью стран ОПЕК и других производителей нефти реагировать на возможные перебои поставок сырья. Инвесторы все больше считают Кувейт и Ирак производителями с наилучшей возможностью быстро нарастить добычу в ответ на возможное снижение экспорта из Ирана», - таково мнение аналитиков ANZ Bank.



Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.



Новые максимумы цены были достигнуты после того, как Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии.

Кроме этого, в среду поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы запустили в среду ракеты по Саудовской Аравии.



Опасения в отношении Ирана, включая «ядерную сделку» в западными странами, были ключевыми с недавнем ралли по нефти до максимумов конца 2014 г. Президент США Трамп во вторник объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном и заявил, что введет экономические санкции самого высокого уровня против этой страны.

Новые санкции могут сократить объем экспорта нефти из Ирана и привести к уменьшению объёма мирового предложения.



По данным Администрации энергетической информации США (EIA) в среду, запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2,2 млн. баррелей, что стало первым сокращением запасов за три недели. Однако запасы нефти в терминале в Кушинге растут и во вторник, по данным Genscape, составили 39,56 млн. баррелей, что на 479 тыс. баррелей больше, чем в пятницу. Запасы в Кушинге растут из-за работ по обслуживанию нефтепереработки и роста импорта из Канады.



Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с ноября 2014 года на фоне ситуации вокруг Ирана.Цены на нефть в четверг восстановились после снижения в течение дня и закрылись с небольшим ростом. В четверг различные СМИ сообщили о том, что министр нефти Ирана заявил по государственному телевидению, что ничего стоящего внимания с экспортом нефти после санкций не произойдет.Признаки дальнейшего роста запасов в США и введение периода предваряющего начало санкций против Ирана также помогло охладить опасения в отношении риска для поставок с Ближнего Востока.Охлаждение цен могло быть из-за инвесторов, которые ожидали немедленного введения санкций, а не периода предупреждения.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: