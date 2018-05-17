Итоги: Энергетика 17.05.18

Додано: Чет 17 тра, 2018 12:31

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 432,4 миллиона баррелей. При этом ожидалось более умеренное снижение - на 0,76 миллиона баррелей, или на 0,18%, до 433,04 миллиона баррелей.



«Запасы сократились, поскольку увеличилась активность нефтепереработки, а чистый импорт нефти остается небольшим на фоне значительного роста объемов экспорта», - пояснил аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит.



Трейдеры также продолжают следить за политической обстановкой в Венесуэле, где на предстоящих выходных состоятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи.



Аналитики полагают, что политическая неопределенность в Венесуэле может привести к дальнейшему сокращению добычи нефти в стране. Как сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА), добыча «черного золота» в Венесуэле в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и может продолжить снижаться.



Трейдеры обращали внимание на разницу в цене WTI и Brent, которая находится на уровне выше $7— это признак спрос на нефть со стороны Европы и Азии.



В течение сессии цены были под давлением после того, как Международное энергетического агентство (IEA) понизило прогноз роста мирового спроса на 2018 г. до 1,4 млн. баррелей в день с 1,5 млн. баррелей в день ранее. В докладе говорится, что ожидают замедления роста спроса во втором квартале из-за более высоких цен на нефть.



В IEA также сообщили, что запасы нефти в индустриально развитых странах в марте снизились до 62,819 млрд. баррелей, это минимальный уровень за три года.



Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила о снижения объема запасов нефти в США на неделе, закончившейся 11 мая, на 1,4 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,3 млн. баррелей.



Данные Американского института нефти (API) вышедшие во вторник показали снижение на 4,9 млн. баррелей.

EIA показала рост экспорта нефти на прошлой неделе до 2,566 млн. баррелей в день, с 1,877 млн. баррелей в день на предыдущей неделе.



Запасы бензина в США снизились на прошлой неделе на 3,8 млн. баррелей, запасы дистиллятов — снизились на 100 тыс. баррелей. По опросу S&P Global Platts ожидалось снижение запасов бензина на 2 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1,3 млн. баррелей.

Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации днем ранее статистики по запасам «черного золота» в США, которые сократились вторую неделю подряд.Цены на нефть в среду выросли на фоне второй недели подряд снижения запасов нефти в США и сохраняющихся признаков исчезновения мирового избытка предложения нефти.Международное энергетическое агентство ожидает ослабления мирового спроса на нефть.Мировой спрос на нефть, вероятно, уменьшится в текущем году, поскольку цены приблизились к отметке $80 за баррель, а многие ключевые страны-импортеры больше не предлагают потребителям щедрые топливные субсидии, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду.МЭА понизило прогноз роста мирового спроса до 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с предыдущей оценкой в 1,5 миллиона баррелей в сутки.Цены на нефть выросли на 51% за прошедший год за счет скоординированных сокращений поставок, а в текущем месяце - на фоне беспокойства о поставках из Ирана после того, как США сообщили, что вновь введут санкции против Тегерана за активность в области ядерных разработок.«Было бы удивительно, если бы такой существенный скачок не отразился на росте спроса», - сообщило МЭА.Запасы нефти в богатейших странах мира на текущий момент находятся на 1 миллион баррелей ниже пятилетнего среднего показателя - уровня, к которому стремятся ОПЕК и его партнеры по соглашению об ограничении добычи.«На текущий момент стремительно меняющийся геополитический фон отвлечет внимание от запасов, поскольку производители и потребители пытаются понять, как ограничить волатильность на нефтяном рынке», - сообщило МЭА.«В свою очередь, МЭА будет пристально следить за развитием событий и в случае необходимости готово принять меры, чтобы убедиться в том, что рынки хорошо снабжаются».Иран, который добывает в сутки около 3,8 миллиона баррелей нефти и является третьим по величине поставщиком в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака, может столкнуться с существенным перебоем поставок.МЭА сообщило, что в результате предыдущего раунда санкций, снятых в начале 2016 года, экспорт нефти из Ирана снизился более чем на 1 миллион баррелей в сутки.«Слишком рано говорить о том, что произойдет на этот раз, но мы должны понять, смогут ли другие производители вмешаться, чтобы обеспечить стабильный приток нефти на рынок и компенсировать перебои с иранским экспортом», - сообщило агентство.Экспорт нефти из Ирана в апреле составил 2,6 миллиона баррелей в сутки, сообщало информагентство SANA.Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть ОПЕК в среднем составит 32,25 миллиона баррелей в сутки до конца 2018 года по сравнению с добычей на уровне 32,12 миллиона баррелей в сутки в апреле. В то же время объем мирового предложения вырос на 1,78 миллиона баррелей в сутки в апреле к аналогичному периоду прошлого года, что преимущественно было вызвано добычей нефти в странах, не входящих в ОПЕК. МЭА ожидает, что поставки нефти странами, не входящими в картель, вырастут на 1,87 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, тогда как ранее прогнозировало рост на 1,80 миллиона баррелей в сутки.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: