Итоги: Энергетика 21.05.18

В четверг в течение сессии цена достигала $80 за баррель — впервые с ноября 2014 г. За неделю фьючерс вырос на 1,8%.

Цена Brent растет шесть неделю подряд — это наиболее длительная серия роста с марта 2011 г.



Рост цены Brent был выше, чем по WTI ранее на неделе, и перед выходными снижение было больше. Возможно, это связано с фиксацией прибили перед выходными и некоторым охлаждением геополитического фона, что уменьшило премию за риск для мировой марки (Brent).



При том, что ЕС решил придерживаться «ядерной сделки» с Ираном, энергетические компании уже начали принимать решения о выходе из Ирана. В среду французская Total заявила, что выйдет из соглашения по помощи в развитии газового месторождения в Иране, если США не освободят её от санкций. Это решение было признаком того, что санкции США могут повредить нефтяной промышленности Ирана и далее сократить мировое предложение. Иран на данный момент экспортирует нефти около 2,4 млн. баррелей в день. Аналитики оценивают, что когда санкции вступят в силу через шесть месяцев, под угрозой окажется 400 тыс. - 1 млн. баррелей в день экспорта.



Опасения в отношении поставок из Ирана происходят на фоне сокращения предложения в мире. Международное энергетическое агентство (IEA) в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились до минимального уровня за три года.



В месячном докладе IEA предположила, что уменьшение запасов было свидетельством, что координированные усилия ОПЕК по сокращению добычи были успешны в ликвидации мирового избытка предложения, который оказывал давление на рынок с конца 2014 г.



В четверг Саудовская Аравия (крупнейший мировой экспортёр) сообщила, что проводит переговоры с другими членами ОПЕК и РФ по «недавней волатильности на рынках», при опасениях, что цены выросли слишком высоко.

Сланцевые производители в США увеличили инвестиции, но сталкиваются с трудностями в получении прибыли. Нефть из области Permian продаётся с самым большим дисконтом к ценам США за 3,5 года, после того, как объём добычи вырос до рекордного около 3,2 млн. баррелей в день.