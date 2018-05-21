Итоги: Энергетика 21.05.18

По состоянию на 08.45 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,7%, до $79,06 за баррель.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,69%, до $71,86 за баррель.
Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о позитиве при обсуждении проблем торговых отношений США и Китая. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».
В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, нарастив экспорт товаров и услуг в республику. В частности, стороны договорились «значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики».
Деэскалация торгового спора произойдет через некоторое время посредством переговоров, считают аналитики банка Morgan Stanley. «Обе стороны планируют работать над реализацией закупок в сельском хозяйстве и энергетике и продолжать переговоры о торговле... в ближайшие месяцы», - цитирует их агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, за неделю роста сохранился. Фактором снижения была оценка устойчивого роста объёма добычи в США, при фоне ожидаемого уменьшения поставок на Ближнем Востоке.
Июньский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 21 цент, или на 0,3%, до $71,28 за баррель.
Две предыдущие сессии фьючерс закрывался на максимальном уровне за 3,5 года. За неделю цена выросла на 0,8%, это стало третьей неделе роста цены подряд.
Июльский фьючерс на нефть на ICE на закрытие снизился на 79 центов, или на 1%, до $78,51 за баррель.
В четверг в течение сессии цена достигала $80 за баррель — впервые с ноября 2014 г. За неделю фьючерс вырос на 1,8%.
Цена Brent растет шесть неделю подряд — это наиболее длительная серия роста с марта 2011 г.
Рост цены Brent был выше, чем по WTI ранее на неделе, и перед выходными снижение было больше. Возможно, это связано с фиксацией прибили перед выходными и некоторым охлаждением геополитического фона, что уменьшило премию за риск для мировой марки (Brent).
При том, что ЕС решил придерживаться «ядерной сделки» с Ираном, энергетические компании уже начали принимать решения о выходе из Ирана. В среду французская Total заявила, что выйдет из соглашения по помощи в развитии газового месторождения в Иране, если США не освободят её от санкций. Это решение было признаком того, что санкции США могут повредить нефтяной промышленности Ирана и далее сократить мировое предложение. Иран на данный момент экспортирует нефти около 2,4 млн. баррелей в день. Аналитики оценивают, что когда санкции вступят в силу через шесть месяцев, под угрозой окажется 400 тыс. - 1 млн. баррелей в день экспорта.
Опасения в отношении поставок из Ирана происходят на фоне сокращения предложения в мире. Международное энергетическое агентство (IEA) в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились до минимального уровня за три года.
В месячном докладе IEA предположила, что уменьшение запасов было свидетельством, что координированные усилия ОПЕК по сокращению добычи были успешны в ликвидации мирового избытка предложения, который оказывал давление на рынок с конца 2014 г.
В четверг Саудовская Аравия (крупнейший мировой экспортёр) сообщила, что проводит переговоры с другими членами ОПЕК и РФ по «недавней волатильности на рынках», при опасениях, что цены выросли слишком высоко.
Сланцевые производители в США увеличили инвестиции, но сталкиваются с трудностями в получении прибыли. Нефть из области Permian продаётся с самым большим дисконтом к ценам США за 3,5 года, после того, как объём добычи вырос до рекордного около 3,2 млн. баррелей в день.
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