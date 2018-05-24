Итоги: Энергетика 24.05.18

Сейчас картель в целом добывает на 800 тыс. б/с меньше согласованного объема, отметил сырьевой аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг. Вместе с тем соглашение об увеличении производства нефти остановит рост ее цены на обозримую перспективу, добавил он.
Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.05 Киева 24 мая опустилась на $0,29 (0,36%) - до $79,51 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подешевела на $0,20 (0,28%) - до $71,64 за баррель.
Накануне котировка Brent поднялась третью сессию подряд, на $0,23 (0,3%), до $79,80 за баррель, тогда как стоимость WTI снизилась на $0,36 (0,5%), до $71,84 за баррель.
По словам аналитика ClipperData Мэтта Смита, высокие объемы импорта нефти в США на прошлой неделе, снизившийся экспорт и высвобождение части американского стратегического резерва привели к существенному увеличению коммерческих запасов топлива.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей, запасы бензина - на 1,88 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,7 млн баррелей, бензина - на 620 тыс. баррелей.
«В сочетании с неожиданным повышением запасов бензина мы получили отчет, провоцирующий "медвежий" настрой на рынке перед стартом летнего сезона вождения, который состоится в эти выходные», - отметил М.Смит.
В четверг начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его и коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи намерены провести переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе ПМЭФ, в том числе обсудить волатильность нефтяного рынка и поставки нефти после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.
Также в сессиях ПМЭФ примет участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
В США цена на нефть снизилась в среду, что вызвано было неожиданным скачком в еженедельных данных по запасам нефти в США.
Предположение о том, что Организация стран-экспортеров нефти может принять решение увеличить объем производства, чтобы компенсировать дефицит венесуэльского производства и потенциально потерянный объем поставок из Ирана, также повлияло на цены на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI упала на 36 центов, или на 0,5%, до $71,84 за баррель.
Июльская Brent отыграла более раннее снижение, прибавив 23 цента, или 0,3%, до $79,80 за баррель на ICE Futures Europe, показав рост третью сессию подряд.
В начале среды (по времени Нью-Йорка) Администрация по энергетической информации США сообщила, что за неделю, закончившуюся 18 мая, запасы нефти выросли на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение на 1,7 миллиона баррелей, в то время как Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении 1,3 миллиона баррелей.
«Сильный импорт нефти, наряду с выпуском запасов из Стратегического нефтяного резерва и ослаблением экспорта нефти привел к «прочному росту» запасов нефти на этой неделе, - сказал Мэтт Смит из ClipperData. - «Объедините это с неожиданным увеличением запасов бензина и у нас есть отчет с медвежьим наклоном на фоне приближения начала летнего сезона вождения в эти выходные».
Смит сказал, что данные EIA «переоценили экспорт на прошлой неделе и данные этого отчета вернули их в соответствие с реальностью».
Июньский бензин упал на 1 цент, или на 0,4%, до $2,260 за галлон, а июньский топочный мазут вырос примерно на 0,4% до $2,290 за галлон.
Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.
Цены на нефть заметно снижаются после сообщения о неожиданном увеличении запасов сырья в США. Котировки нефти марки Brent потеряли порядка 80 центов и находятся сейчас на уровне $78,35 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 18 мая, вопреки прогнозам выросли на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 438,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, прогнозировали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей, или на 0,36% - до 430,833 миллиона баррелей. Удивление рынка понять можно, поскольку данные Американского института нефти (API) показали во вторник снижение запасов на 1,3 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным Минэнерго, увеличилась на 2 тысячи баррелей в сутки - до 10,725 миллиона баррелей в сутки.
Запасы нефти в Кушинге (Cushing), откуда нефть поставляется на NYMEX, упали на 1,1 миллиона баррелей - до 36,1 миллиона баррелей.
Запасы бензина в стране увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 233,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали их снижение на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1 миллион баррелей, или на 0,8%, составив 114 миллионов баррелей. Прогнозировалось сокращение на 1,3 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю снизился на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 661,3 миллиона баррелей.
Сбербанк разогнал аналитиков, назвавших «Газпром» кормушкой для подрядчиков.
Сбербанк России провел зачистку аналитического подразделения, выпустившего в мае обзор по «Газпрому», в котором все крупнейшие трубопроводные проекты компании были названы убыточными и выгодными лишь для подрядчиков, состоящих почти исключительно из друзей президента Владимира Путина.
Автор обзора, главный аналитик по нефтегазовому сектору Алекс Фэк, лишился работы с 22 мая. Следом за ним в среду «по соглашению сторон» компанию покинул глава аналитического подразделения Сбербанк CIB Александр Кудрин.
Недовольство обзором высказал лично глава Сбербанка Герман Греф. «Фактически автор делал выводы из непроверенных и неподтвержденных данных, дезинформируя рынок», - заявил он, добавив, что были нарушены как внутренний регламент, так и этические нормы.
Скандальный обзор был распространен среди клиентов Сбербанк CIB на прошлой неделе. В нем стоимость масштабных строек «Газпрома» - Nord Stream 2, «Турецкого потока» и «Силы Сибири» была оценена в $94 млрд., или 6 триллионов рублей.
С учетом всех сопутствующих расходов «Турецкий поток» обойдется в $21 млрд долларов, не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» убыток в $13 млрд., подчитал Фэк. «Северный поток – 2» обойдется в $17 млрд., не окупится в ближайшие 20 лет и уменьшит стоимость «Газпрома» еще на $6 млрд.
«Сила Сибири», писали аналитики, будет стоить $54 млрд., а ее чистый эффект на финансовый результат «Газпрома» составит минус $11 млрд. с учетом того, что контракт на поставку газа в Китай заключался, когда нефть стоила дороже $100 за баррель и стал нерентабельным после обвала цен.
«Решения "Газпрома" становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды», - говорилось в отчете.
Почти все эти подрядчики принадлежат близким к Кремлю миллиардерам.
«Северный поток -2» возводит «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Он же совместно со «Стройгазмонтажем» Аркадия Ротенберга строит «Силу Сибири».
«Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», - заявил Греф.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,