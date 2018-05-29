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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

Додано: Сер 30 тра, 2018 12:31 О национализме и конфликте https://censor.net.ua/news/3068707/shta ... ionalizmom



Очень интересная ситуация . По порядку - шредеру за 1й северный поток назначили зарплату 600 тыс евро . Меркель слетала к путину за северным потоком - 2 ( пенсия ? ей уже с трудом у власти удается оставаться ) . Сразу после прилетел штайнмайер и передал мысли германии - что украине вредят как коррпуция и в равной степени национализм . В РАВНОЙ .



если кто следит за моими мыслями с начала конфликта - я говорил что ЕС не будет помогать в наших целях - победить россию . У них таких целей нет . Это дорого и непопулярно . Но наши патриоты кричали - победим .



Цели европы в том чтоб УРЕГУЛИРОВАТЬ конфликт . И вот впервые открытым текстом нам заявляют - что мы и есть проблема . Я миллион раз всем говорил - что за многое то что у нас лилось с телеэкранов , на форумах , в цивилизованных странах положена тюрьма . Сепаратист это не только тот кто кричит - мы днр , а и тот кто говорит - зачем они нам нужны , давайте их отделим как помойку .



Теперь им сделали предложение от которого их руководители не смогли отказаться и нам уже прямо на это указывают . Вдумайтесь национализм = коррупция , тот же вред . Для тех кто не слышит смысла .



Государства делятся на дееспособные - способные решать СВОИ проблемы и те которые ищут решений у других государств, империй . Отгадайте к какой категории относится Украина ? Вот нам указывают - что у нас есть нерешенные проблемы .



Более того 4 года игнорирования этого понимания , рассказывание сказок что по щучему ведению россия распадется сама , и само по себе решиться - это русские народные сказки . Придется проявлять дееспособность . Мы делали очень многое неправильно .



Теперь будем смотреть как будут оттанцовывать те кто пришел к власти благодаря националистам . Очень интересная ситуация . По порядку - шредеру за 1й северный поток назначили зарплату 600 тыс евро . Меркель слетала к путину за северным потоком - 2 ( пенсия ? ей уже с трудом у власти удается оставаться ) . Сразу после прилетел штайнмайер и передал мысли германии - что украине вредят как коррпуция и в равной степени национализм . В РАВНОЙ .если кто следит за моими мыслями с начала конфликта - я говорил что ЕС не будет помогать в наших целях - победить россию . У них таких целей нет . Это дорого и непопулярно . Но наши патриоты кричали - победим .Цели европы в том чтоб УРЕГУЛИРОВАТЬ конфликт . И вот впервые открытым текстом нам заявляют - что мы и есть проблема . Я миллион раз всем говорил - что за многое то что у нас лилось с телеэкранов , на форумах , в цивилизованных странах положена тюрьма . Сепаратист это не только тот кто кричит - мы днр , а и тот кто говорит - зачем они нам нужны , давайте их отделим как помойку .Теперь им сделали предложение от которого их руководители не смогли отказаться и нам уже прямо на это указывают . Вдумайтесь национализм = коррупция , тот же вред . Для тех кто не слышит смысла .Государства делятся на дееспособные - способные решать СВОИ проблемы и те которые ищут решений у других государств, империй . Отгадайте к какой категории относится Украина ? Вот нам указывают - что у нас есть нерешенные проблемы .Более того 4 года игнорирования этого понимания , рассказывание сказок что по щучему ведению россия распадется сама , и само по себе решиться - это русские народные сказки . Придется проявлять дееспособность . Мы делали очень многое неправильно .Теперь будем смотреть как будут оттанцовывать те кто пришел к власти благодаря националистам . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2613 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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