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О национализме и конфликте

О национализме и конфликте
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:31

О национализме и конфликте

https://censor.net.ua/news/3068707/shta ... ionalizmom

Очень интересная ситуация . По порядку - шредеру за 1й северный поток назначили зарплату 600 тыс евро . Меркель слетала к путину за северным потоком - 2 ( пенсия ? ей уже с трудом у власти удается оставаться ) . Сразу после прилетел штайнмайер и передал мысли германии - что украине вредят как коррпуция и в равной степени национализм . В РАВНОЙ .

если кто следит за моими мыслями с начала конфликта - я говорил что ЕС не будет помогать в наших целях - победить россию . У них таких целей нет . Это дорого и непопулярно . Но наши патриоты кричали - победим .

Цели европы в том чтоб УРЕГУЛИРОВАТЬ конфликт . И вот впервые открытым текстом нам заявляют - что мы и есть проблема . Я миллион раз всем говорил - что за многое то что у нас лилось с телеэкранов , на форумах , в цивилизованных странах положена тюрьма . Сепаратист это не только тот кто кричит - мы днр , а и тот кто говорит - зачем они нам нужны , давайте их отделим как помойку .

Теперь им сделали предложение от которого их руководители не смогли отказаться и нам уже прямо на это указывают . Вдумайтесь национализм = коррупция , тот же вред . Для тех кто не слышит смысла .

Государства делятся на дееспособные - способные решать СВОИ проблемы и те которые ищут решений у других государств, империй . Отгадайте к какой категории относится Украина ? Вот нам указывают - что у нас есть нерешенные проблемы .

Более того 4 года игнорирования этого понимания , рассказывание сказок что по щучему ведению россия распадется сама , и само по себе решиться - это русские народные сказки . Придется проявлять дееспособность . Мы делали очень многое неправильно .

Теперь будем смотреть как будут оттанцовывать те кто пришел к власти благодаря националистам .
alyak
 
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