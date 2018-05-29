О национализме и конфликте

Очень интересная ситуация . По порядку - шредеру за 1й северный поток назначили зарплату 600 тыс евро . Меркель слетала к путину за северным потоком - 2 ( пенсия ? ей уже с трудом у власти удается оставаться ) . Сразу после прилетел штайнмайер и передал мысли германии - что украине вредят как коррпуция и в равной степени национализм . В РАВНОЙ .
если кто следит за моими мыслями с начала конфликта - я говорил что ЕС не будет помогать в наших целях - победить россию . У них таких целей нет . Это дорого и непопулярно . Но наши патриоты кричали - победим .
Цели европы в том чтоб УРЕГУЛИРОВАТЬ конфликт . И вот впервые открытым текстом нам заявляют - что мы и есть проблема . Я миллион раз всем говорил - что за многое то что у нас лилось с телеэкранов , на форумах , в цивилизованных странах положена тюрьма . Сепаратист это не только тот кто кричит - мы днр , а и тот кто говорит - зачем они нам нужны , давайте их отделим как помойку .
Теперь им сделали предложение от которого их руководители не смогли отказаться и нам уже прямо на это указывают . Вдумайтесь национализм = коррупция , тот же вред . Для тех кто не слышит смысла .
Государства делятся на дееспособные - способные решать СВОИ проблемы и те которые ищут решений у других государств, империй . Отгадайте к какой категории относится Украина ? Вот нам указывают - что у нас есть нерешенные проблемы .
Более того 4 года игнорирования этого понимания , рассказывание сказок что по щучему ведению россия распадется сама , и само по себе решиться - это русские народные сказки . Придется проявлять дееспособность . Мы делали очень многое неправильно .
Теперь будем смотреть как будут оттанцовывать те кто пришел к власти благодаря националистам .