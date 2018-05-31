Итоги: Энергетика 31.05.18

По состоянию на 08.10 Киева стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до $77,55 за баррель.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07% - до $68,16 за баррель.
По данным API, за неделю, завершившуюся 25 мая, запасы нефти в США увеличились на 1,001 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали более значительного роста - на 2,214 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о снижении запасов в стране на 1,3 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США за неделю сократились на 1,682 миллиона баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,466 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 132 тысячи баррелей.
Стоимость нефти в четверг корректируется после роста примерно на 3% накануне на фоне сообщения агентства Reuters о том, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки по сокращению нефтедобычи и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, по словам источника агентства, постепенное смягчение условий сделки в текущем году не исключено - рост добычи возможен в случае физической нехватки сырья, но он будет постепенным и осторожным.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.
Цены на нефть в среду выросли на фоне сообщений, что ОПЕК сохранит ограничения объема добычи по крайней мере до конца года.
По последние сессии цена снижалась на опасениях, что ОПЕК и страны вне ОПЕК решал повысить уровни добычи для возмещения потерь от сокращения добычи в Иране и Венесуэле.
Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,48, или на 2,2%, до $68,21 за баррель, после того, как во вторник был достигнут наиболее низкий уровень закрытия с 17 апреля.
Цена WTI снижалась ранее пять сессий подряд, что стало самой длительное серией снижения с 9 февраля.
Июльский фьючерс на нефть Brent, экспирация по которому в четверг, вырос на $2,11, или на 2,8%, до $77,50 за баррель.
Агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Саудовской Аравии, сообщило, что ОПЕК с ее партнеры по соглашению по ограничению добычи продолжат выполнение соглашения до конца 2018 г. Производители нефти, однако, были готовы постепенно корректировать добычу в случаях недостатка предложения.
Цены на нефть были под давлением прошлую неделю после достижения максимума на 3,5 года, при появлении сообщений СМИ, что основные экспортёры — Саудовская Аравия и РФ — обсуждали планы по увеличению добычи.
На прошлой неделе были сообщения о возможности увеличения добычи до 1 млн. баррелей в день.
Увеличение добычи могло быть бы первым с начала действия соглашения по ограничению добычи, которое действует до конца 2018 г.
Соглашение помогло снять навес предложения на рынке, который привел к снижению цен с пика 2014 г.
В записке в среду аналитики из банка ICICI повысили прогноз по цене Brent до $71 в этом году, с 64 ранее, но по-прежнему полагают, что цены снизятся с текущего уровня: «Мы сохраняем мнение, что цены продолжат снижение в среднесрочной перспективе, так как верим, что несмотря повышение поставок со стороны ОПЕК, текущие цены по-прежнему сохраняют премию за риск 3-5 долларов за баррель.
Отставание в снижении цены WTI от Brent удивило некоторых наблюдателей, так как Brent, как считается, более потенциально уязвима с повышению объёма добычи в РФ и на Ближнем Востоке.
Некоторые аналитики связывают текущую устойчивую разницу в цене между ценами WTI и Brent со сланцевой добычей в США, особенно в районе Пермиан. Несмотря на рост предложения, запасы нефти снижаются с сентября, так как разница в цене между Brent и WTI увеличилась, что стимулирует экспорт.
Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что по официальным данным, которые выйдут в четверг, запасы нефти на прошлой неделе снизились на 600 тыс. баррелей.
США: данные по изменению запасов нефти от API.
Запасы нефти +1,5 млн. баррелей
Запасы бензина -1,7 млн. баррелей
Запасы дистиллятов +1,5 млн. баррелей
Американская нефть заливает Азию.
США в июне увеличат поставки нефти в Азию до нового исторического рекорда, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской нефтяной отрасли и азиатских нефтетрейдеров. В июне нефтяникам США удалось заключить контракты на экспорт 2,3 млн. баррелей в день. Это на 10%, чем Штаты продавали в мае, и в 3,5 раза выше показателя на тот же месяц прошлого года.
Больше половины всего объема - 1,3 млн. баррелей в сутки - уйдет в страны Азии, которые остаются практически единственным рынком на планете, где потребление углеводородов продолжает заметно расти.
Китайская государственная Sinopec - крупнейший нефтепереработчик в КНР - увеличит закупки сырья в США вдвое, до 535 тысяч баррелей в день.
Решение принято на уровне китайского правительства и задумано как часть сделки по урегулированию торгового дисбаланса Китая с США, рассказали Reuters источники в Пекине.
Следом за КНР идут Индия и Южная Корея, которые в июне получат 6 и 7 млн баррелей американской нефти соответственно.
Фактические индийские закупки могут оказаться почти вдвое больше - Indian Oil Corp купила на майском тендере 3 млн. баррелей, а Reliance Industries - 11 млн. баррелей. Неясно, впрочем, будут ли все поставки осуществлены в июне или отложены на следующие месяцы.
Государственный НПЗ Тайваня CPC Corp приобрёл 7 млн. баррелей нефти из США с поставкой в июне и июле.
Экспорт американской нефти в Таиланд вырастет как минимум до 2 млн. баррелей: компании PTT PCL купила 1 млн. баррелей сорта WTI Midland, а Thai Oil и Esso Thailand каждый приобрели как минимум 500 тысяч баррелей нефти Bakken - сорта, который добывается во втором по размеру сланцевом бассейне США.
Покупать американскую нефть выгоднее, чем традиционные ближневосточные сорта, сказал Reuters представитель крупного азиатского нефтетрейдера.
Американский эталонный сорт WTI стоит на $9 дешевле марки Brent, к которой в настоящий момент привязаны цены на 60% торговых сделок с физической нефтью.
Спред Brent к WTI вырос втрое по сравнению с 2017 годом на фоне взрывного роста добычи в США: по данным Минэнерго, по сравнению с прошлым годом нефтяники добавили на рынок 1,4 млн. баррелей новых ежедневных поставок, а общий объем производства к концу мая вышел на новый исторический рекорд - 10,725 млн. баррелей в сутки.
Преимущества американской нефти растут по мере того, как ближневосточные страны повышают цены. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла контрактные цены для азиатских клиентов на июнь на $0,7-1,2 доллара по всей линейке сортов.
«Мы активно диверсифицируем источники поставок. Если Saudi Aramco и в следующем месяце не понизит цену продажи, то же касается и ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), то мы увеличим закупки нефти из США», - сказал импортёр в Юго-Восточной Азии.
Швейцария начала арест активов «Газпрома».
«Нафтогаз Украины» начал процедуру взыскания с «Газпрома» штрафа в $4,6 млрд, который украинской компании в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж.
Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Первая управляет «Северным потоком» и принадлежит «Газпрому» на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод «Северный поток – 2».
Во вторник вечером офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы, сообщили два источника в отрасли. Они провели опись имущества, чтобы наложить обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража.
Принадлежащие «Газпрому» акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены, заявил другой осведомленный источник.
По его словам, именно эти активы российской компании и являются мишенью «Нафтогаза», который добивается взыскания штрафа.
Помимо Швейцарии, украинская компания готовит аналогичные действия по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах и Великобритании, заявил источник в Кабмине Украины в Киеве.
«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», - сказал он.
Nord Stream 2 AG подтвердила в среду, что получила постановление о заморозке своих активов. Компания подчеркнула, что это «никак не повлияет на проект трубопровода "Cеверный поток-2"»,- передает Reuters.
Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмской арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.
28 февраля арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. за недополученный газ.
Контракт требует, чтобы «Газпром» ежегодно передавал не менее 110 млрд. куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд. кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд., в 2015-м - лишь 67,1 млрд.
Одновременно арбитраж отклонил требования «Газпрома» по штрафам за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.
С учетом долга украинской компании «Газпром» должен заплатить около $2,6 млрд.
Арбитры также обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд. за 110 млрд куб. м ежегодно.
30 марта «Газпром» обжаловал решение, потребовав частично его отменить, а в конце мая направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) новое заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража.
Свое требование холдинг мотивировал серьезным нарушением шведского права. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения якобы написана не арбитрами, а иным лицом», - заявила компания.
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