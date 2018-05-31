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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 31 тра, 2018 12:13 Итоги: Энергетика 31.05.18



По состоянию на 08.10 Киева стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до $77,55 за баррель.



Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07% - до $68,16 за баррель.



По данным API, за неделю, завершившуюся 25 мая, запасы нефти в США увеличились на 1,001 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали более значительного роста - на 2,214 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о снижении запасов в стране на 1,3 миллиона баррелей.



Запасы бензина в США за неделю сократились на 1,682 миллиона баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,466 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 132 тысячи баррелей.



Стоимость нефти в четверг корректируется после роста примерно на 3% накануне на фоне сообщения агентства Reuters о том, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки по сокращению нефтедобычи и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, по словам источника агентства, постепенное смягчение условий сделки в текущем году не исключено - рост добычи возможен в случае физической нехватки сырья, но он будет постепенным и осторожным.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.



Цены на нефть в среду выросли на фоне сообщений, что ОПЕК сохранит ограничения объема добычи по крайней мере до конца года.



По последние сессии цена снижалась на опасениях, что ОПЕК и страны вне ОПЕК решал повысить уровни добычи для возмещения потерь от сокращения добычи в Иране и Венесуэле.



Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,48, или на 2,2%, до $68,21 за баррель, после того, как во вторник был достигнут наиболее низкий уровень закрытия с 17 апреля.



Цена WTI снижалась ранее пять сессий подряд, что стало самой длительное серией снижения с 9 февраля.



Июльский фьючерс на нефть Brent, экспирация по которому в четверг, вырос на $2,11, или на 2,8%, до $77,50 за баррель.



Агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Саудовской Аравии, сообщило, что ОПЕК с ее партнеры по соглашению по ограничению добычи продолжат выполнение соглашения до конца 2018 г. Производители нефти, однако, были готовы постепенно корректировать добычу в случаях недостатка предложения.

Цены на нефть были под давлением прошлую неделю после достижения максимума на 3,5 года, при появлении сообщений СМИ, что основные экспортёры — Саудовская Аравия и РФ — обсуждали планы по увеличению добычи.



На прошлой неделе были сообщения о возможности увеличения добычи до 1 млн. баррелей в день.

Увеличение добычи могло быть бы первым с начала действия соглашения по ограничению добычи, которое действует до конца 2018 г.



Соглашение помогло снять навес предложения на рынке, который привел к снижению цен с пика 2014 г.



В записке в среду аналитики из банка ICICI повысили прогноз по цене Brent до $71 в этом году, с 64 ранее, но по-прежнему полагают, что цены снизятся с текущего уровня: «Мы сохраняем мнение, что цены продолжат снижение в среднесрочной перспективе, так как верим, что несмотря повышение поставок со стороны ОПЕК, текущие цены по-прежнему сохраняют премию за риск 3-5 долларов за баррель.



Отставание в снижении цены WTI от Brent удивило некоторых наблюдателей, так как Brent, как считается, более потенциально уязвима с повышению объёма добычи в РФ и на Ближнем Востоке.



Некоторые аналитики связывают текущую устойчивую разницу в цене между ценами WTI и Brent со сланцевой добычей в США, особенно в районе Пермиан. Несмотря на рост предложения, запасы нефти снижаются с сентября, так как разница в цене между Brent и WTI увеличилась, что стимулирует экспорт.

Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что по официальным данным, которые выйдут в четверг, запасы нефти на прошлой неделе снизились на 600 тыс. баррелей.



США: данные по изменению запасов нефти от API.



Запасы нефти +1,5 млн. баррелей

Запасы бензина -1,7 млн. баррелей

Запасы дистиллятов +1,5 млн. баррелей



Американская нефть заливает Азию.



США в июне увеличат поставки нефти в Азию до нового исторического рекорда, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской нефтяной отрасли и азиатских нефтетрейдеров. В июне нефтяникам США удалось заключить контракты на экспорт 2,3 млн. баррелей в день. Это на 10%, чем Штаты продавали в мае, и в 3,5 раза выше показателя на тот же месяц прошлого года.



Больше половины всего объема - 1,3 млн. баррелей в сутки - уйдет в страны Азии, которые остаются практически единственным рынком на планете, где потребление углеводородов продолжает заметно расти.

Китайская государственная Sinopec - крупнейший нефтепереработчик в КНР - увеличит закупки сырья в США вдвое, до 535 тысяч баррелей в день.

Решение принято на уровне китайского правительства и задумано как часть сделки по урегулированию торгового дисбаланса Китая с США, рассказали Reuters источники в Пекине.



Следом за КНР идут Индия и Южная Корея, которые в июне получат 6 и 7 млн баррелей американской нефти соответственно.



Фактические индийские закупки могут оказаться почти вдвое больше - Indian Oil Corp купила на майском тендере 3 млн. баррелей, а Reliance Industries - 11 млн. баррелей. Неясно, впрочем, будут ли все поставки осуществлены в июне или отложены на следующие месяцы.



Государственный НПЗ Тайваня CPC Corp приобрёл 7 млн. баррелей нефти из США с поставкой в июне и июле.



Экспорт американской нефти в Таиланд вырастет как минимум до 2 млн. баррелей: компании PTT PCL купила 1 млн. баррелей сорта WTI Midland, а Thai Oil и Esso Thailand каждый приобрели как минимум 500 тысяч баррелей нефти Bakken - сорта, который добывается во втором по размеру сланцевом бассейне США.



Покупать американскую нефть выгоднее, чем традиционные ближневосточные сорта, сказал Reuters представитель крупного азиатского нефтетрейдера.



Американский эталонный сорт WTI стоит на $9 дешевле марки Brent, к которой в настоящий момент привязаны цены на 60% торговых сделок с физической нефтью.



Спред Brent к WTI вырос втрое по сравнению с 2017 годом на фоне взрывного роста добычи в США: по данным Минэнерго, по сравнению с прошлым годом нефтяники добавили на рынок 1,4 млн. баррелей новых ежедневных поставок, а общий объем производства к концу мая вышел на новый исторический рекорд - 10,725 млн. баррелей в сутки.



Преимущества американской нефти растут по мере того, как ближневосточные страны повышают цены. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла контрактные цены для азиатских клиентов на июнь на $0,7-1,2 доллара по всей линейке сортов.



«Мы активно диверсифицируем источники поставок. Если Saudi Aramco и в следующем месяце не понизит цену продажи, то же касается и ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), то мы увеличим закупки нефти из США», - сказал импортёр в Юго-Восточной Азии.



Швейцария начала арест активов «Газпрома».



«Нафтогаз Украины» начал процедуру взыскания с «Газпрома» штрафа в $4,6 млрд, который украинской компании в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж.

Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Первая управляет «Северным потоком» и принадлежит «Газпрому» на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод «Северный поток – 2».



Во вторник вечером офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы, сообщили два источника в отрасли. Они провели опись имущества, чтобы наложить обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Принадлежащие «Газпрому» акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены, заявил другой осведомленный источник.

По его словам, именно эти активы российской компании и являются мишенью «Нафтогаза», который добивается взыскания штрафа.

Помимо Швейцарии, украинская компания готовит аналогичные действия по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах и Великобритании, заявил источник в Кабмине Украины в Киеве.

«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», - сказал он.



Nord Stream 2 AG подтвердила в среду, что получила постановление о заморозке своих активов. Компания подчеркнула, что это «никак не повлияет на проект трубопровода "Cеверный поток-2"»,- передает Reuters.



Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмской арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.

28 февраля арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. за недополученный газ.

Контракт требует, чтобы «Газпром» ежегодно передавал не менее 110 млрд. куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд. кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд., в 2015-м - лишь 67,1 млрд.



Одновременно арбитраж отклонил требования «Газпрома» по штрафам за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

С учетом долга украинской компании «Газпром» должен заплатить около $2,6 млрд.



Арбитры также обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд. за 110 млрд куб. м ежегодно.



30 марта «Газпром» обжаловал решение, потребовав частично его отменить, а в конце мая направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) новое заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража.

Свое требование холдинг мотивировал серьезным нарушением шведского права. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения якобы написана не арбитрами, а иным лицом», - заявила компания.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США за прошлую неделю.Цены на нефть в среду выросли на фоне сообщений, что ОПЕК сохранит ограничения объема добычи по крайней мере до конца года.По последние сессии цена снижалась на опасениях, что ОПЕК и страны вне ОПЕК решал повысить уровни добычи для возмещения потерь от сокращения добычи в Иране и Венесуэле.США: данные по изменению запасов нефти от API.Запасы нефти +1,5 млн. баррелейЗапасы бензина -1,7 млн. баррелейЗапасы дистиллятов +1,5 млн. баррелейАмериканская нефть заливает Азию.США в июне увеличат поставки нефти в Азию до нового исторического рекорда, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской нефтяной отрасли и азиатских нефтетрейдеров. В июне нефтяникам США удалось заключить контракты на экспорт 2,3 млн. баррелей в день. Это на 10%, чем Штаты продавали в мае, и в 3,5 раза выше показателя на тот же месяц прошлого года.Больше половины всего объема - 1,3 млн. баррелей в сутки - уйдет в страны Азии, которые остаются практически единственным рынком на планете, где потребление углеводородов продолжает заметно расти.Китайская государственная Sinopec - крупнейший нефтепереработчик в КНР - увеличит закупки сырья в США вдвое, до 535 тысяч баррелей в день.Решение принято на уровне китайского правительства и задумано как часть сделки по урегулированию торгового дисбаланса Китая с США, рассказали Reuters источники в Пекине.Следом за КНР идут Индия и Южная Корея, которые в июне получат 6 и 7 млн баррелей американской нефти соответственно.Фактические индийские закупки могут оказаться почти вдвое больше - Indian Oil Corp купила на майском тендере 3 млн. баррелей, а Reliance Industries - 11 млн. баррелей. Неясно, впрочем, будут ли все поставки осуществлены в июне или отложены на следующие месяцы.Государственный НПЗ Тайваня CPC Corp приобрёл 7 млн. баррелей нефти из США с поставкой в июне и июле.Экспорт американской нефти в Таиланд вырастет как минимум до 2 млн. баррелей: компании PTT PCL купила 1 млн. баррелей сорта WTI Midland, а Thai Oil и Esso Thailand каждый приобрели как минимум 500 тысяч баррелей нефти Bakken - сорта, который добывается во втором по размеру сланцевом бассейне США.Покупать американскую нефть выгоднее, чем традиционные ближневосточные сорта, сказал Reuters представитель крупного азиатского нефтетрейдера.Американский эталонный сорт WTI стоит на $9 дешевле марки Brent, к которой в настоящий момент привязаны цены на 60% торговых сделок с физической нефтью.Спред Brent к WTI вырос втрое по сравнению с 2017 годом на фоне взрывного роста добычи в США: по данным Минэнерго, по сравнению с прошлым годом нефтяники добавили на рынок 1,4 млн. баррелей новых ежедневных поставок, а общий объем производства к концу мая вышел на новый исторический рекорд - 10,725 млн. баррелей в сутки.Преимущества американской нефти растут по мере того, как ближневосточные страны повышают цены. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла контрактные цены для азиатских клиентов на июнь на $0,7-1,2 доллара по всей линейке сортов.«Мы активно диверсифицируем источники поставок. Если Saudi Aramco и в следующем месяце не понизит цену продажи, то же касается и ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), то мы увеличим закупки нефти из США», - сказал импортёр в Юго-Восточной Азии.Швейцария начала арест активов «Газпрома».«Нафтогаз Украины» начал процедуру взыскания с «Газпрома» штрафа в $4,6 млрд, который украинской компании в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж.Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Первая управляет «Северным потоком» и принадлежит «Газпрому» на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод «Северный поток – 2».Во вторник вечером офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы, сообщили два источника в отрасли. Они провели опись имущества, чтобы наложить обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража.Принадлежащие «Газпрому» акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены, заявил другой осведомленный источник.По его словам, именно эти активы российской компании и являются мишенью «Нафтогаза», который добивается взыскания штрафа.Помимо Швейцарии, украинская компания готовит аналогичные действия по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах и Великобритании, заявил источник в Кабмине Украины в Киеве.«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», - сказал он.Nord Stream 2 AG подтвердила в среду, что получила постановление о заморозке своих активов. Компания подчеркнула, что это «никак не повлияет на проект трубопровода "Cеверный поток-2"»,- передает Reuters.Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмской арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.28 февраля арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. за недополученный газ.Контракт требует, чтобы «Газпром» ежегодно передавал не менее 110 млрд. куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд. кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд., в 2015-м - лишь 67,1 млрд.Одновременно арбитраж отклонил требования «Газпрома» по штрафам за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.С учетом долга украинской компании «Газпром» должен заплатить около $2,6 млрд.Арбитры также обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд. за 110 млрд куб. м ежегодно.30 марта «Газпром» обжаловал решение, потребовав частично его отменить, а в конце мая направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) новое заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража.Свое требование холдинг мотивировал серьезным нарушением шведского права. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения якобы написана не арбитрами, а иным лицом», - заявила компания.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64348 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3887 раз. Подякували: 7293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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