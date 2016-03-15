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Подскажите знающие
по хранителю

Подскажите знающие по хранителю
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:05

Подскажите знающие по хранителю

Добрый день!
Еще в докризисные 2006-2008 активно интересовался рынком украинских акций. Чего то покупал, что то продавал в небольших количествах.
На момент кризиса были какие то акции и точно помню хранились в Кредитпромбанке.
Кредитпромбнка давно уже нет, тогда помню приходили какие то письма от хранителя, но на тот момент пришлось уехать из Киева и заниматься этим не было возможности.

Вот хотелось бы сейчас узнать судьбу этих акций. Куда обратиться не подкажите?
За почти 10 лет утерянны все бумажки выписки и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:29

9617777
в НДУ обратитесь.
https://csd.ua/index.php?option=com_con ... 07&lang=ua
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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