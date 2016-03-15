Подскажите знающие по хранителю

Добрый день!
Еще в докризисные 2006-2008 активно интересовался рынком украинских акций. Чего то покупал, что то продавал в небольших количествах.
На момент кризиса были какие то акции и точно помню хранились в Кредитпромбанке.
Кредитпромбнка давно уже нет, тогда помню приходили какие то письма от хранителя, но на тот момент пришлось уехать из Киева и заниматься этим не было возможности.
Вот хотелось бы сейчас узнать судьбу этих акций. Куда обратиться не подкажите?
За почти 10 лет утерянны все бумажки выписки и т.д.