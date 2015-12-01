Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Аудит та бухгалтерський облік / ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ + Додати

тему Відповісти

на тему Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.

Додано: Пон 03 вер, 2018 18:10 ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?



В ряде случаев налогоплательщики обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, при этом соблюсти сроки.



В каких случаях?



Превышение

• превышение в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога III группы – с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произошло превышение.



Применение другого способа расчетов

• применение плательщиком единого налога другого способа расчетов, нежели в денежной форме, – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором допущен такой способ расчетов.



Виды деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения

• осуществление видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы.



Виды деятельности не указаны в реестре

• осуществление видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, — с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности.



Налоговый долг

• наличие налогового долга на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.



В какие сроки подается заявление в контролирующий орган для отказа от «упрощенки»?

Согласно п.п. 298.2.1-298.2.3 НКУ для отказа от упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования не позднее, чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала подает в контролирующий орган заявление.



Можно ли самостоятельно отказаться от «упрощенки»?



Плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, с первого числа месяца, следующего за налоговым кварталом, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.



Ассоциация «Налоги Украины» отслеживает законодательные изменения в области налогообложения в Украине и мире, содействуя развитию налогового консалтинга, как важной специализации в области финансового учета и налогового законодательства.



http://www.taxukraine.org/yuridicheskoe ... ledstviya/ В ряде случаев налогоплательщики обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, при этом соблюсти сроки.Превышение• превышение в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога III группы – с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произошло превышение.Применение другого способа расчетов• применение плательщиком единого налога другого способа расчетов, нежели в денежной форме, – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором допущен такой способ расчетов.Виды деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения• осуществление видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы.Виды деятельности не указаны в реестре• осуществление видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, — с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности.Налоговый долг• наличие налогового долга на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.В какие сроки подается заявление в контролирующий орган для отказа от «упрощенки»?Согласно п.п. 298.2.1-298.2.3 НКУ для отказа от упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования не позднее, чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала подает в контролирующий орган заявление.Плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, с первого числа месяца, следующего за налоговым кварталом, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.отслеживает законодательные изменения в области налогообложения в Украине и мире, содействуя развитию налогового консалтинга, как важной специализации в области финансового учета и налогового законодательства. taxukraineorg Повідомлень: 141 З нами з: 11.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Мониторинг системы контроля качества

Anonymous » Нед 14 лис, 2010 10:42 Anonymous » Нед 14 лис, 2010 10:42 1 10012

deshemily Вів 01 гру, 2015 14:42