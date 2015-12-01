ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ

В ряде случаев налогоплательщики обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, при этом соблюсти сроки.
В каких случаях?
Превышение
• превышение в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога III группы – с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произошло превышение.
Применение другого способа расчетов
• применение плательщиком единого налога другого способа расчетов, нежели в денежной форме, – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором допущен такой способ расчетов.
Виды деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения
• осуществление видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы.
Виды деятельности не указаны в реестре
• осуществление видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, — с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности.
Налоговый долг
• наличие налогового долга на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.
В какие сроки подается заявление в контролирующий орган для отказа от «упрощенки»?
Согласно п.п. 298.2.1-298.2.3 НКУ для отказа от упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования не позднее, чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала подает в контролирующий орган заявление.
Можно ли самостоятельно отказаться от «упрощенки»?
Плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, с первого числа месяца, следующего за налоговым кварталом, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.
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