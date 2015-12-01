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ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ

ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
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Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 18:10

ЮР. ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАРУШИЛО УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?

В ряде случаев налогоплательщики обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, при этом соблюсти сроки.

В каких случаях?

Превышение
• превышение в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога III группы – с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произошло превышение.

Применение другого способа расчетов
• применение плательщиком единого налога другого способа расчетов, нежели в денежной форме, – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором допущен такой способ расчетов.

Виды деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения
• осуществление видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования – с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы.

Виды деятельности не указаны в реестре
• осуществление видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, — с первого числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности.

Налоговый долг
• наличие налогового долга на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.

В какие сроки подается заявление в контролирующий орган для отказа от «упрощенки»?
Согласно п.п. 298.2.1-298.2.3 НКУ для отказа от упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования не позднее, чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала подает в контролирующий орган заявление.

Можно ли самостоятельно отказаться от «упрощенки»?

Плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, с первого числа месяца, следующего за налоговым кварталом, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.

Ассоциация «Налоги Украины» отслеживает законодательные изменения в области налогообложения в Украине и мире, содействуя развитию налогового консалтинга, как важной специализации в области финансового учета и налогового законодательства.

http://www.taxukraine.org/yuridicheskoe ... ledstviya/
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