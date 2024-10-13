RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:11

  1finanсier написав:До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки?

Разумеется, никто не считал потому, что ответ очевиден. Но можно и посчитать хотя бы на пальцах. Формулу SIM возьмём со странички Привата:
Зображення
По ней получается, что SIM - это ROI, делённое на количество лет инвестиции. Для примера возьмём бумагу с номиналом 1000 грн и ежегодичным купоном в тоже 1000 грн. Для простоты пренебрежём обычным для практики эффектом падения доходности при приближении погашения (в этом плане SIM тоже зависит от даты покупки, но это отдельная тема) и считаем, что ценообразование бумаги идёт чисто по НКД, т.е. в течение года её цена линейно растёт от 1000 до 2000 грн. Допустим, до погашения остался год. Допустим, что наш капитал - 10к грн.

Если мы покупаем до купона, который прям сейчас, то нам достаётся 5 бумаг по 2к грн. С них мы поимеем 5к грн купона сразу и потом ещё 5к (купон) + 5к (номинал). Значит SIM у нас (5 + 5 + 5 - 10) / 10 / 1 = 50%

Если покупаем сразу после купона, то у нас 10 бумаг по 1к грн. Ничего не получаем сейчас, но через год у нас 10к купона и 10к номинала. SIM: (10 + 10 - 10) / 10 / 1 = 100%

Т.е., как и ожидалось, если из капиталу не давать работать, то ROI у него падает. Интерес-то в чём?

P.S. эти выкладки совершенно не означают, что при любой инвестиционной стратегии для максимизации ROI нужно перед покупкой облигаций замариновать капитал в трёхлитровой банке до момента выплаты очередного купона. Они больше про то, что при покупке где-то в середине, а тем более в конце купонного периода, тратить первый купон полностью - это в плане ROI такое себе. Например, для того, кто хочет доход проедать равномерно, оптимальной стратегией будет реинвестировать НКД, заложенное в первой покупке, после выплаты первого купона. Но, разумеется, раз инвестор так хочет, значит ему это зачем-то нужно.
moveton
Повідомлень: 6258
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:25

Re: Ринок ОВДП

При спробі авторизації в особистому кабінету ІКУ видає заборону "обмеження прав користувача". Хтось зіштовхувався із такою проблемою?
de Montaigne
Повідомлень: 235
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:14

Re: Ринок ОВДП

Господа, Ощад дееспособный за КЛ? Есть с Ощадом нюансы?
Повідомлень: 2044
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:12

Re: Ринок ОВДП

ИСУ так и не заработало сегодня?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 236
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:26

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:ИСУ так и не заработало сегодня?

В плане? В приложение и на сайт и сейчас заходит. А с 11 до 12 и торговая сессия работала. Я часть бумаг успешно продал. А, судя по тем балансам, что мне сейчас показывает, потом продало само ещё столько же. Так что работало даже больше, чем нужно :twisted:
moveton
Повідомлень: 6258
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:31

  moveton написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:ИСУ так и не заработало сегодня?

В плане? В приложение и на сайт и сейчас заходит. А с 11 до 12 и торговая сессия работала. Я часть бумаг успешно продал. А, судя по тем балансам, что мне сейчас показывает, потом продало само ещё столько же. Так что работало даже больше, чем нужно :twisted:


Торговая сессия работала, но ФИКСа не было. А потом и сессии не стало.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 236
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:46

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Торговая сессия работала, но ФИКСа не было. А потом и сессии не стало.

Ну ФИКС - это ж не всё ICU. Правда, у меня ФИКС где-то в 11:10 был. И на покупку и на продажу.

Вот ещё из сегодняшних отзывов:
Баланси на ICU покривилися трохи, fix мені в подвійному обсязі зарахувався і залишок на брокерському дещо більший, ніж мав би бути

Раз засчитался, значит и у этого товарища сегодня был.
moveton
Повідомлень: 6258
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 20:29

Re: Ринок ОВДП

В ICU продал сегодня бумаги, продались, далее вывел, не пришли ко мне на счет.
Повідомлень: 1036
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:08

В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.
Повідомлень: 3769
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:25

  Bolt написав:В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.

Что уже всего-то 200, а не 350, тут три недели, как в курсе. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?
moveton
Повідомлень: 6258
