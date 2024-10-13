1finanсier написав:До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки?
Разумеется, никто не считал потому, что ответ очевиден. Но можно и посчитать хотя бы на пальцах. Формулу SIM возьмём со странички Привата:
По ней получается, что SIM - это ROI, делённое на количество лет инвестиции. Для примера возьмём бумагу с номиналом 1000 грн и ежегодичным купоном в тоже 1000 грн. Для простоты пренебрежём обычным для практики эффектом падения доходности при приближении погашения (в этом плане SIM тоже зависит от даты покупки, но это отдельная тема) и считаем, что ценообразование бумаги идёт чисто по НКД, т.е. в течение года её цена линейно растёт от 1000 до 2000 грн. Допустим, до погашения остался год. Допустим, что наш капитал - 10к грн.
Если мы покупаем до купона, который прям сейчас, то нам достаётся 5 бумаг по 2к грн. С них мы поимеем 5к грн купона сразу и потом ещё 5к (купон) + 5к (номинал). Значит SIM у нас (5 + 5 + 5 - 10) / 10 / 1 = 50%
Если покупаем сразу после купона, то у нас 10 бумаг по 1к грн. Ничего не получаем сейчас, но через год у нас 10к купона и 10к номинала. SIM: (10 + 10 - 10) / 10 / 1 = 100%
Т.е., как и ожидалось, если из капиталу не давать работать, то ROI у него падает. Интерес-то в чём?
P.S. эти выкладки совершенно не означают, что при любой инвестиционной стратегии для максимизации ROI нужно перед покупкой облигаций замариновать капитал в трёхлитровой банке до момента выплаты очередного купона. Они больше про то, что при покупке где-то в середине, а тем более в конце купонного периода, тратить первый купон полностью - это в плане ROI такое себе. Например, для того, кто хочет доход проедать равномерно, оптимальной стратегией будет реинвестировать НКД, заложенное в первой покупке, после выплаты первого купона. Но, разумеется, раз инвестор так хочет, значит ему это зачем-то нужно.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:ИСУ так и не заработало сегодня?
В плане? В приложение и на сайт и сейчас заходит. А с 11 до 12 и торговая сессия работала. Я часть бумаг успешно продал. А, судя по тем балансам, что мне сейчас показывает, потом продало само ещё столько же. Так что работало даже больше, чем нужно
Торговая сессия работала, но ФИКСа не было. А потом и сессии не стало.