|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 21 гру, 2025 18:47
angra написав: VASH написав:
Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03
А якщо гасити 25-го то до якої години гроші мають бути на Уні?
Писали что если до 23:50 попадут - то все будет ОК. Но были и кейсы из разряда загасится в 23:57
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1502
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 18:57
angra написав:
А якщо гасити 25-го то до якої години гроші мають бути на Уні?
Якось особисто пізніше ніж 20.00 не доводилося "гасити", проводити Експериме́нт (experiment) ближче до 23.59 бажання не було
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:10
VASH написав: angra написав:
А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.
Теж склоняюся до цього. Раніше дуже обмежували ліміти на перерахування між рахунками моїми та дружини. Наче вчоре це питання зняв (за допомогою фахівців форуму)
Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03
Але така "схема", як на мене, прийнятна тільки у робочий час щодо паперів розміщених у Сенсі, у решти віддаю перевагу "гасити" за добу.
Доречи, хто має практичний досвід виводу коштів із БТС Брокер, телефонував - стверджують, що впродовж дня. Як на практиці?
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:40
VASH написав:
Але така "схема", як на мене, прийнятна тільки у робочий час щодо паперів розміщених у Сенсі,
А в чому сенс купувати за КЛ Привата не в Приваті ? Крім тієї копійчаної різниці в ціні яка не завжди навіть і є в Сенсі.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:50
angra Мова йшла щодо дострокового продажу 25 числа певного місяця задля достатньо гарантованого отримання грошей на погашення КЛ у Приваті.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:18
VASH Так і я ж про те що найгарантованіше отримання грошей для гасіння в Приваті це продаж в Приваті. Як і купівля в Приваті простіша ніж в Дії.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:01
moveton написав: 1finanсier написав:
Ну це якщо взагалі дадуть змогу продати у день виплат купону. Чи у вас є досвід, що ICU в день виплат купону дає можливість клієнту продати ці ОВДП?
А чем день выплаты промежуточного купона такой особенный, что ожидается, что оно может быть не так? Это ж не день погашения, в который, наверное, уже не получится, но и то не факт.
Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:22
VASH написав: angra написав:
А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.
Теж склоняюся до цього. Раніше дуже обмежували ліміти на перерахування між рахунками моїми та дружини. Наче вчоре це питання зняв (за допомогою фахівців форуму)
Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03
А можете сказати приблизно який же буде заробіток при купівлі 26.12 та продажу 23.01? Спред на паперах різний, але не 0. Заради чого все це? На мільйоні заробити 5-8 тисяч?
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:55
SAndriy1 написав:
А можете сказати приблизно який же буде заробіток при купівлі 26.12 та продажу 23.01? Спред на паперах різний, але не 0. Заради чого все це? На мільйоні заробити 5-8 тисяч?
Як на мене, то враховую не дохідність окремого циклу, а ефективність використання наданої кредитної лінії на значно більшому часовому інтервалі.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:27
SAndriy1 написав:
На мільйоні заробити 5-8 тисяч?
Ну це ви вже занадто високої думки про тутешніх мільйонерів. Переважна більшість з них радіють і 2-3 тис/міс халявних грошей.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|10414
|
|
|0
|10710
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15655
|
|