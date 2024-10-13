|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:37
ternofond написав:
Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?
ніяк - за день продати достроково як опція, а поміняти мені сказали можна тільки на іншу дія карту
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10651
|
|
|0
|10946
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15876
|
|