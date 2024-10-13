RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:47

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.


Сенс також дає продати у день виплати купону


  Navegantes написав:
  moveton написав:Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?


Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра.
"Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"
Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.

Сенс напомнил, что у меня есть выпуск с промежуточным купоном 01.01.2026. Сегодня бумагу показывает так:
Зображення
Не вижу в транспаранте ничего про запрет продажи. Если по кнопкам потыкать, то на Buy подтверждает, что купить до завтра низя. На Sell нет проблем - спрашивает куда и сколько и только до 10 утра предупреждало, что деньги отдадут не мгновенно, а с началом сегодняшней сессии (но это, вроде, каждую ночь так). Так на каком этапе не даёт продать? Дальше я нажимать боюсь - вдруг я исключительный и таки продаст, а оно мне не надо. Или отключение выкупа за два дня до купона - это только 237424 касалось?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 23.03.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 15:31

Хто знаає, чи є завтра в ICU торги
ukr0014959
 
Повідомлень: 565
З нами з: 05.01.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 16:30

  ukr0014959 написав:Хто знаає, чи є завтра в ICU торги

Писали что есть.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1043104410451046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 11054
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11307
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 16235
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10453)
31.12.2025 16:30
Sense Bank (15352)
31.12.2025 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.