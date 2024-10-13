nuwanda написав:Підкажіть яким чином відбувається виплата при достроковому продажу овдп придбаних через дію в ІСУ ? воно автоматично надходить на карту вказано при купівлі чи можна в ручному режимі переказати кошти куди треба ?
вибирається в ручному режимі на одну із карт, зареєстрованих та підтверджених в особистому кабінеті ICU.
Алексей77 написав:https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
просто цікаво кому і скільки вони видають кретитів під 36-72% річниих ? якщо нададуть фінансову інформацію можна проаналізувати. ще мінус 19,5%% податків з дивідентів. сума інвестицій 8,5 млн за 5,5 років, При мінімумі 200 тис. = це близько 43 особи залучено або близько 8 в рік. Не густо.